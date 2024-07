She Loved Blossoms More - Yannis Veslemes - critique

Résumé : Pour retrouver leur mère, trois frères tentent de mettre au point une machine à voyager dans le temps et les dimensions.

Critique : It’s a relaxed film. Le court préambule, venu de Yannis Veslemes lui-même, résonne comme une promesse quand on s’apprête à laisser défiler son troisième long-métrage, en compétition internationale du NIFFF 2024. Le réalisateur grec, également connu comme compositeur, dégage une immédiate bonhommie teintée de bienveillance. Ses mots augurent un visionnage perturbant, hors du temps, et très, très relaxed.

She Loved Blossoms More appartient à cette galaxie de films qui suspendent l’écoulement du temps, embarquent paisiblement dans leurs rouages aussi paisiblement qu’un chant de sirènes. La musique, qui ne manque ni de souffle ni de mystère, orchestre les premiers signes d’envoutements, et berce les premières scènes fantastiques du film, tourné vers l’obsession de faire revivre les morts. Plutôt, une morte : la mère du personnage principal, qui tente de mettre au point une technologie de voyage dans le temps, matérialisée par une vieille armoire. Pour modeler son univers, Veslemes entame son entreprise de mystification sensorielle par un choix de pellicule particulier, oscillant entre le super 8 et le 16 mm. À l’écran, les grains de la pellicule forment et déforment les contours des personnages, et laissent une impression cotonneuse et diffuse, calme, où la délicatesse rivalise avec une étrange inquiétude.

Les textures, superbement travaillées, notamment pour les éléments fantastiques, les chairs brulées ou les têtes coupées, donnent corps à l’œuvre, conférant à chaque regard, baiser, désir, un poids particulier. L’atmosphère éthérée qu’installe Veslemes dégage alors une sensation vaporeuse, insaisissable et hautement jouissive. L’éclairage du film, ses sources lumières chaudes et enveloppantes, n’y sont pas étrangères.

Copyright Yellow Veil Pictures

Au cœur des réjouissances sensorielles se tapit un profond désir d’éternité, que seul le retour de l’être aimé assouvira. Ce dernier hante le long métrage d’une présence intangible, apparaît çà et là au gré des hallucinations réelles ou supposées des apprentis sorciers. Au cœur de ce film-transe, niché entre les travellings langoureux et les visions mystiques, réside un entre-deux, entre les vivants et les morts, entre l’armoire et le dehors, comme si la clé du vivant ne se trouvait pas tout à fait ici, pas tout à fait là.

À la longue, She Loved Blossoms More lassera les moins convaincus, forçant le trait à la limite du chichiteux. La force d’impact de ses images, pourtant, est indéniable, et nombre de ses inspirations se graveront dans la mémoire de tous. La narration, non conventionnelle, prend le risque du quitte ou double, et assume son inconfort et sa singularité. Elle revient à la forme canonique du fantastique : l’immiscion, dans le réel, d’éléments qui ne peuvent pas, a priori, en faire partie.

On se réveille du film comme d’un rêve incertain, auquel on donnera sens avec le temps. D’ici là, restons un peu entre deux mondes.