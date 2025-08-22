Six destins - Julien Duvivier - critique

Résumé : Un smoking, qui passant de main en main, va selon les cas, porter bonheur... ou pas, à celui qui va le porter.

Critique : Julien Duvivier, en exil à Hollywood, après un premier passage en 1938, a été en quelque sorte victime de son plus grand succès français aux États-Unis. Contrairement ce que l’on aurait pu imaginer, ce ne sont pas les films qu’il a tournés avec Jean Gabin, pourtant appréciés outre-Atlantique, que les Américains ont le plus plébiscités. C’est Un carnet de bal (1937), film à sketches dans lequel une femme (Marie Bell) cherche à revoir tous les hommes avec qui elle a dansé le soir de son premier bal : une occasion de faire défiler des acteurs prestigieux de l’époque.

Dès son premier aux États-Unis, on lui propose Lydia, une sorte de remake, tout au moins de "à la manière de", ni plus, ni moins, d’Un carnet de bal. Le long métrage suivant est ce Six destins, film à sketches autour du léger prétexte d’un smoking qui va vivre plusieurs vie. Les segments tragi-comiques sont l’occasion de brasser plusieurs personnages : Paul Orman, comédien en vogue, amoureux de Ethel Halloway ; George secrètement épris de Diane qui doit se marier avec un autre, Charles Smith, un compositeur de musique talentueux mais maladroit ; Larry Browne, clochard qui va retrouver sa dignité ; un pochetron qui donne des conférences sur des boissons non alcoolisées (!) et pour finir Luke, un fermier superstitieux qui donnera son ultime fonction au costume.

Comme dans beaucoup de productions adoptant ce genre, les chapitres sont de qualité variable, et le dernier est vraiment calamiteux : trop confus et totalement improbable.

Reste le plaisir d’admirer le défilé de célébrités qui étaient des stars de l’époque : le charme indéfectible de Charles Boyer (l’un des plus emblématiques représentants de la communauté française à Hollywood), l’élégance de Rita Hayworth, l’étonnante candeur prêtée à Henry Fonda, l’abattage de Ginger Rogers, la maladresse de Charles Laughton, ou encore l’émouvante rédemption d’Edward G. Robinson et la morgue so british de George Sanders... sans compter l’irrévérence si peu hollywoodienne de W.C Fields : à noter que son sketch, jugé trop faible, a été retiré de la première sortie dans les salles américaines.

Pour le film suivant, toujours réalisé à Hollywood, Julien Duvivier se verra de nouveau offrir un film à sketches, cette fois autour de la superstition. Ce sera Obsessions (Flesh and Fantasy, 1943). Il y retrouvera Edward G. Robinson, Thomas Mitchell et Charles Boyer (également coproducteur pour l’occasion)... et toujours le français Marcel Dalio, encore une fois dans un rôle minuscule.