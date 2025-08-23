Obsessions - Julien Duvivier - critique

Le 23 août 2025
Des confidences dans un club privé sur les prémonitions vont être illustrées par trois histoires différentes. Toujours à Hollywood, Julien Duvivier se voit de nouveau confier un film à sketches.
- Réalisateur : Julien Duvivier
- Acteurs : Edward G. Robinson, Barbara Stanwyck, Robert Cummings, Charles Boyer, Betty Field, Edgar Barrier, Thomas Mitchell, C. Aubrey Smith, May Whitty (Dame May Whitty), Charles Winninger, Robert Benchley
- Genre : Drame, Noir et blanc, Film à sketches
- Nationalité : Américain
- Durée : 1h34mn
- Titre original : Flesh and Fantasy
- Date de sortie : 14 août 1946
– Année de production : 1943
Résumé : Dans le salon d’un club privé pour gentlemen, un homme (Robert Benchley) raconte un rêve qu’il a fait et qui le poursuit. On va lui raconter trois histoires où le rêve et les prédictions sont prédominants.
Critique : Dans sa seconde période hollywoodienne, Julien Duvivier est encore sollicité pour un film à sketches après Lydia (1941) et Six destins (Tales of Manhattan, 1942). Ici, le fil rouge de l’ensemble est l’influence des prémonitions sur le cours de la vie des principaux protagonistes.
Le résultat est quelque peu bancal pour au moins deux raisons : l’ordre de passage des sketches est plutôt mal choisi, et un quatrième sketch a été supprimé et remplacé en lieu et place par les scènes plaquées d’intermède dans le salon du club, qui ont été tournées et rajoutées après.
Le premier sketch, sûrement le plus étonnant, tient du vaudou et d’une histoire à la Blanche-Neige autour d’un masque à restituer avant minuit, qui n’est pas sans rappeler un certain univers onirique que l’on peut trouver chez Jacques Tourneur. Le second segment suit le destin tourmenté d’un bourgeois interprété par Edward G. Robinson, à qui l’on prédit qu’il va commettre un assassinat : il le fera mais d’une bien étonnante manière. Le dernier opus raconte les amours contrariés entre un funambule joué par Charles Boyer, qui a rêvé qu’il tombait, et d’une mystérieuse aventurière qui se dérobe, campée par Barbara Stanwyck.
Les raisons de la "disparition" du quatrième sketch sont assez étonnantes : l’argument officiel était que le tout, dépassant tout juste les deux heures, était trop long pour l’exploitation, et que les acteurs n’étaient pas aussi réputés que les autres ! Mais il a aussi été dit que la jeune actrice du sketch en question, Gloria Jean, tout juste âgée de dix-sept ans, ressemblait beaucoup à Deanna Durbin (bien oubliée aujourd’hui, mais l’une des stars féminines d’Hollywood les mieux payées à l’époque). Et que pour cette raison, cette dernière, ayant elle aussi commencé sa carrière très jeune, mais plus tôt, aurait usé de son influence dans les studios, pour faire interdire le sketch qui aurait pu, selon elle, lui faire ombrage.
Le sketch n’a pas été perdu pour autant et deviendra, avec quelques scènes supplémentaires, un film à part entière sous le nom de Destiny, signé Reginald Le Borg, qui sortira l’année suivante. Le nom de Julien Duvivier n’apparaît même pas au générique.
