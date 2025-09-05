Un carnet de bal - Julien Duvivier - critique

Résumé : Christine (Marie Bell), jeune veuve, confie à son ami Brémont (Maurice Bénard) qu’elle n’a jamais été heureuse en mariage. En faisant du tri, elle retrouve le carnet de bal de ses seize ans : elle décide de retrouver ses anciens cavaliers.

Critique : Julien Duvivier, à l’époque l’un des cinéastes français les plus en vue, notamment après les succès de La belle équipe (1936) et Pépé le Moko (1937), tous deux interprétés par Jean Gabin, décide de réaliser ce qui pourrait être considéré comme le premier film à sketches français, en s’entourant de pas moins de cinq coscénaristes, dont Henri Jeanson avec qui il venait de travailler sur Pépé le Moko.

Le fil conducteur sera donc ce fameux carnet de bal, qui contient une dizaine de noms (elle ne retrouvera la trace que de sept d’entre eux), et que la jeune veuve va essayer de rencontrer méthodiquement les uns après les autres. Chaque segment sera l’occasion de croiser une tête d’affiche confrontée à la bien pâle Marie Bell, au jeu terne, à l’air toujours supérieur, la tête ceinte d’une natte impeccable et vêtue de tenues plus extravagantes les unes que les autres.

Cette prestation agaçante est heureusement contrebalancée par la puissance scénaristique de chaque saynète et par le reste du casting, employé lui à bon escient.

Chaque segment va conduire Christine à la découverte d’un échec, d’une vie ratée, quand il ne s’agit pas d’un destin brisé, toujours dû à une relation rompue avec ses différents cavaliers.

On va ainsi découvrir une mère (Françoise Rosay) qui ne s’est pas remise du suicide de son fils unique, un ancien avocat véreux transformé en chef de gang (Louis Jouvet), un brillant musicien entré dans les ordres (Harry Baur), un séducteur aujourd’hui guide de haute montagne (Pierre Richard-Wilm), un prétendant à une grande carrière politique devenu le maire d’une petite bourgade (Raimu), un médecin pratiquant l’avortement après une carrière éprouvante dans les colonies (Pierre Blanchar, en couple avec une Sylvie hallucinée !), et enfin le coiffeur enjoué (Fernandel), le seul qui semble heureux en mariage, entouré d’une nombreuse marmaille.

Cette vision noire de l’humanité, pierre angulaire de l’univers de Duvivier, bénéficiant de la crème des acteurs de l’époque (il y manque étonnamment Gabin !), sera un nouveau succès pour son auteur.

Tout de suite après, le cinéaste tentera une première percée à Hollywood avec Toute la ville danse (The Great Waltz, 1938), une biographie de Johann Strauss.