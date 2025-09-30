La bandera - Julien Duvivier - critique

Le 30 septembre 2025
Premier grand succès du duo Duvivier/Gabin. Le mythe Gabin commence...
- Réalisateur : Julien Duvivier
- Acteurs : Gaston Modot, Suzy Prim, Jean Gabin, Pierre Renoir, Annabella, Noël Roquevert, Charles Granval, Robert Le Vigan, Raymond Aimos, René Bergeron, Louis Florencie, Paul Demange, Margo Lion, Viviane Romance
- Genre : Drame, Romance, Film de guerre, Noir et blanc
- Nationalité : Français
- Distributeur : Gray-Film
- Durée : 1h43mn
- Date de sortie : 21 septembre 1935
Résumé : Pierre (Jean Gabin) s’engage dans la Légion étrangère après avoir tué un homme. Pendant la visite médicale d’admission, il sympathise avec deux autres candidats, Marcel, le titi parisien (Raymond Aimos) et le raffiné et étrange Fernando (Robert Le Vigan).
Critique : On se saura rien sur les raisons précises du meurtre commis par Pierre. De toute façon, dans la Légion, personne ne parle de son passé. Une large partie du récit se concentre sur l’entraînement des nouvelles recrues en Espagne : on assiste à leurs frasques dans le dortoir, ce qui permet de découvrir les caractères des principaux protagonistes, on les suit lors de leurs entraînements sous la férule impitoyable du capitaine Weller (Pierre Renoir), et on les retrouve le soir dans un bar, où les rancœurs sont parfois exacerbées par l’alcool.
Les bidasses sortent parfois dans un cabaret tenu par "Planche à pain" (Margo Lion). C’est là que Pierre va rencontrer la danseuse arabe Aïcha (Annabella), dont il va tomber amoureux.
Parallèlement, on comprend très vite le comportement ambigu de Fernando : celui-ci est un indicateur de police chargé de surveiller Pierre.
Tout est en place pour le drame quand les militaires seront envoyés en opération.
Ce film, succès populaire, marqua le début de la consécration, aussi bien pour Julien Duvivier que pour Jean Gabin. D’après le roman éponyme de Pierre Mac Orlan, le cinéaste et son coscénariste Charles Spaak ont construit une histoire forte qui ne présente que des personnages déracinés, qui tous espèrent obtenir une seconde chance.
Julien Duvivier développe plusieurs thèmes récurrents de son univers : un contexte sombre, des individus en échec, la notion positive du groupe, et l’inexorabilité du destin.
Ce film charnière sera suivi de La belle équipe, où l’on retrouvera le duo gagnant Duvivier/Gabin pour une histoire de copains chômeurs dans le contexte du Front Populaire.
La bandera est dédié au général Franco, qui a aidé aux conditions de tournage... mais c’était avant que ce dernier ne se retourne contre la République espagnole.
- Copyright Société Nouvelle de Cinématographie (SNC)
