Au bonheur des dames - Julien Duvivier - critique

Résumé : Denise (Dita Parlo), jeune provinciale, arrive à Paris chez son oncle Baudu (Armand Bour) qui tient "Le Vieil Elbeuf", une boutique de tissus, face au grand magasin "Au bonheur des dames".

Critique : Julien Duvivier, pour l’ultime film muet de sa carrière, propose la toute première adaptation du célèbre roman d’Émile Zola qu’il transpose dans les années 1920. C’est pourtant une version sonorisée qui sera d’abord présentée au public en juillet 1930. Elle ne restera pas puisque, depuis, seule la version muette est disponible.

Le cinéaste a tourné une bonne partie de son film dans les galeries Lafayette, et à donné à l’ensemble une vision futuriste : des constructions gigantesques semblent écraser les hommes qui sont montrés comme une foule compacte qui va et vient frénétiquement. La démesure urbaine va avoir raison du petit commerce poussiéreux, à bout de souffle, symbolisé par un vieillard usé. Denise fera vite son choix, attirée par les lumières et la démesure du palais de la femme imaginé par le jeune et ambitieux Octave Mouret (Pierre de Guingand). Elle ne tardera pas à déchanter quand elle découvrira l’envers du décor.

Mouvements impressionnants de caméra, surimpressions, ralentis, et gros plans font du long métrage une œuvre aboutie qui a tout assimilé des techniques du cinéma muet.

Le film, qui dénonce la folie du monde moderne, conduisant à une perte d’humanité, finit par se contredire lui-même avec un happy end (imposé ?) non seulement des plus classiques, mais qui loue avec emphase le progrès... in extremis !

Pour son premier "vrai" film parlant en 1931, Duvivier adaptera de nouveau un roman. Quittant le classique, il passera au contemporain tout frais avec David Golder d’Irène Nemirovsky, paru en 1929.