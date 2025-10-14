Au bonheur des dames - Julien Duvivier - critique

Le 14 octobre 2025
En adaptant Zola, Julien Duvivier conclut brillamment sa période muette.
- Réalisateur : Julien Duvivier
- Acteurs : Dita Parlo, Germaine Rouer, Armand Bour, Pierre de Guingand, Nadia Sibirskaïa, Fabien Haziza
- Genre : Drame, Film muet, Noir et blanc
- Nationalité : Français
- Distributeur : Alliance Cinématographique Européenne (ACE)
- Durée : 1h29mn
- Date de sortie : 3 juillet 1930
L'a vu
Veut le voir
Résumé : Denise (Dita Parlo), jeune provinciale, arrive à Paris chez son oncle Baudu (Armand Bour) qui tient "Le Vieil Elbeuf", une boutique de tissus, face au grand magasin "Au bonheur des dames".
Critique : Julien Duvivier, pour l’ultime film muet de sa carrière, propose la toute première adaptation du célèbre roman d’Émile Zola qu’il transpose dans les années 1920. C’est pourtant une version sonorisée qui sera d’abord présentée au public en juillet 1930. Elle ne restera pas puisque, depuis, seule la version muette est disponible.
- Copyright Le Film d’Art
Le cinéaste a tourné une bonne partie de son film dans les galeries Lafayette, et à donné à l’ensemble une vision futuriste : des constructions gigantesques semblent écraser les hommes qui sont montrés comme une foule compacte qui va et vient frénétiquement. La démesure urbaine va avoir raison du petit commerce poussiéreux, à bout de souffle, symbolisé par un vieillard usé. Denise fera vite son choix, attirée par les lumières et la démesure du palais de la femme imaginé par le jeune et ambitieux Octave Mouret (Pierre de Guingand). Elle ne tardera pas à déchanter quand elle découvrira l’envers du décor.
Mouvements impressionnants de caméra, surimpressions, ralentis, et gros plans font du long métrage une œuvre aboutie qui a tout assimilé des techniques du cinéma muet.
Le film, qui dénonce la folie du monde moderne, conduisant à une perte d’humanité, finit par se contredire lui-même avec un happy end (imposé ?) non seulement des plus classiques, mais qui loue avec emphase le progrès... in extremis !
Pour son premier "vrai" film parlant en 1931, Duvivier adaptera de nouveau un roman. Quittant le classique, il passera au contemporain tout frais avec David Golder d’Irène Nemirovsky, paru en 1929.
Galerie photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.