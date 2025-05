Speak No Evil - James Watkins - critique

Résumé : Une famille américaine passe le week-end dans la propriété de rêve d’une charmante famille britannique rencontrée en vacances. Mais ce séjour qui s’annonçait idyllique se transforme rapidement en atroce cauchemar.

Critique : Il ne faut pas être voyant pour comprendre qu’il y a quelque chose qui cloche avec cette famille composée d’un homme jovial, avenant, sa jolie compagne et leur fils qui est né sans langue. Mais Ben et Louise, partis en voyage en Italie avec leur fille Agnès, ne se posent pas plus de questions, traversant pour leur part une crise de couple et de travail. De retour à Londres, ils sont invités à passer un long-week-end avec ces amis qui n’en sont pas vraiment mais donnent toutes les apparences de la sympathie et de la confiance. Sauf que cette invitation va se révéler être un véritable traquenard.

Speak No Evil est un remake d’un film danois de Christian Tafdrup (2022), lequel film a été un succès critique et populaire au Danemark. L’Américain James Watkins n’avait qu’à le reprendre, même si le réalisateur adopte des libertés dans le scénario tout à fait bienvenues, avec tout le risque de ce type de projet à si peu d’intervalle entre la sortie de l’original et le remake. Force est de constater que le récit fonctionne très bien, faisant peu à peu monter l’angoisse avec la mise à jour du vrai visage de cette famille accueillante qui, en réalité, cache de bien obscures intentions. Le petit garçon privé de langage du fait de cette malformation de la langue présage du pire, dans un contexte où les invités sont tentés de se faire la malle.

La réussite du film tient d’abord à l’interprétation des deux hôtes dans la personne de James McAvoy et Aisling Franciosi. Le premier donne vie à un être inquiétant, apparemment médecin, plutôt beau gosse, qui révèle petit à petit une violence sourde, portée notamment contre son fils. La tension prend donc son origine dans un système où la maltraitance familiale semble le moteur principal des relations entre les personnes, et particulièrement entre les parents et le jeune garçon. Le fait aussi que tout le récit se passe dans une ferme réaménagée, isolée dans une forêt opaque, rajoute à l’anxiété du spectateur. L’autre facteur de réussite demeure le fait que les victimes ne prennent pas de suite la poudre d’escampette, comme si elles étaient finalement complices du malheur qui va s’abattre sur elles. Le couple effrayant donne la voix à Mackenzie Davis et Scoot McNairy, tout à fait crédibles dans la peau de ces personnages au bord de la rupture sentimentale et sociale.

Speak No Evil n’est pas un film gore comme le cinéma d’horreur sait le proposer. On est plutôt dans le thriller psychologique ne reposant sur aucune force maléfique extérieure qui viendrait habiter le personnage de l’hôte. Pour autant, on ressent l’influence peut-être lointaine de Shining avec la figure inquiétante du père de famille et des traits physiques assez proches de l’horrible Jack Torrance qui était magistralement interprété par Jack Nicholson. En tout cas, le scénario parvient à installer pendant tout le début un sentiment de malaise et d’inquiétude d’autant que la majeure partie du film décrit le séjour dans la ferme, sans qu’il n’y ait le moindre passage à l’acte criminel. Il faut attendre la dernière demi-heure pour que le récit s’emballe dans une chasse à la mort, assez traditionnelle dans ce type de long-métrage.

Speak No Evil a tout du thriller palpitant et anxiogène. On ressort de cet histoire avec le sentiment que le drame pourrait se poursuivre mais avec les victimes cette fois assoiffées de vengeance. La fiction décrit avec beaucoup de finesse la mécanique de la perversion narcissique et de la psychopathie. On regarde avec inquiétude le comportement de l’hôte, bien sous tous rapports, même si tous ses propos, attitudes, excès ne font que mettre la puce à l’oreille du couple mais aussi des spectateurs.

La musique, les décors rajoutent à l’inquiétude générale générée par les personnages. On croise des tableaux placardés aux murs qui semblent arrachés à un manoir hanté, même si le film refuse de verser dans le récit de fantômes et d’esprits torturés qui hanteraient la demeure. En fait, Speak No Evil déroule la violence intra-familiale dans ce qu’elle pourrait avoir de pire, avec cet enfant humilité et maltraité, cette épouse qui cautionne les comportements de son mari et cet homme habité par une violence incorrigible.