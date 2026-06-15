Spider-Man : Brand New Day - Destin Daniel Cretton - Fiche film

Le 15 juin 2026
- Réalisateur : Destin Daniel Cretton
- Acteurs : Mark Ruffalo, Rosario Dawson, Keith David, Zendaya , Jon Bernthal, Tom Holland, Sadie Sink, Jacob Batalon
- Genre : Science-fiction, Aventures, Fantastique, Action, Film de super-héros
- Nationalité : Américain
- Distributeur : Sony Pictures Releasing France
- Date de sortie : 29 juillet 2026
- Voir le dossier : La saga "Spider-Man"
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Résumé : Quatre ans se sont écoulés, Peter, désormais adulte, vit seul, s’est volontairement effacé de la vie et des souvenirs de ses proches. Luttant contre le crime dans un New York qui ne le reconnaît plus, il se consacre entièrement à la protection de la ville - un Spider-Man à plein temps - mais à mesure que les responsabilités s’intensifient, la pression provoque une transformation physique surprenante qui menace son existence, tandis qu’une étrange nouvelle vague de crimes donne naissance à l’une des menaces les plus redoutables qu’il ait jamais affrontées.
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- © 2026 Sony Pictures Entertainment France SAS. All Rights Reserved.
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