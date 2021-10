Shang-Chi et la légende des dix anneaux - Destin Daniel Cretton - critique

Résumé : Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu’il est pris dans la toile de la mystérieuse organisation des dix anneaux.

Critique : Premier long-métrage depuis le début de la pandémie à être intégralement diffusé au cinéma à travers le monde, premier film de la nouvelle phase du MCU à mettre en scène un super-héros jamais porté à l’écran et première production Marvel construite autour d’un casting majoritairement asiatique, Shang-Chi et la légende des dix anneaux suscitait légitimement beaucoup d’attentes. Trop sans doute.

Copyright : Marvel Studios 2021

Personnage de comic book créé en 1973, afin de surfer sur le succès des films de Bruce Lee, Shang-Chi est certes loin d’être l’un des super-héros les plus populaires, mais il est l’un des rares à être chinois. À l’origine imaginé comme le fils perdu d’un célèbre personnage de romans populaires, le docteur Fu-Manchu, il est aujourd’hui intégré par Disney au MCU en devenant la progéniture d’un de ses célèbres mauvais, le Mandarin, dont un acteur usurpait déjà l’identité dans Iron Man 3.

Mais, sous prétexte de modifier les normes du cinéma asiatique en matière de représentation de la communauté asiatique, les studios Marvel ont surtout conçu un long-métrage commercial à la triple destination du public occidental curieux de nouveauté, de la diaspora asiatique désireuse d’être représentée et du public chinois - qui génère aujourd’hui un box-office équivalent à celui du marché américain. La firme a donc recruté un réalisateur hawaïen, des acteurs extrême-orientaux connus du public occidental, comme Tony Leung et Michelle Yeoh (comme toujours très convaincants) et des comédiens sino-occidentaux montants, comme Benedict Wong ou Simu Liu.

Copyright : Marvel Studios 2021

Et, puisque les décideurs, parmi lesquels les scénaristes, sont des Américains, ils ont écrit un film qui recycle à peu près tout ce que la Chine peut offrir de clichés : le père de Shang-Chi est bien entendu à la tête d’une triade, le moindre pékin maîtrise les arts martiaux, Macao est un lieu de débauche et de perdition...

De même, si plusieurs scènes sont, une fois n’est pas coutume, tournées en chinois, la présence durant tout le film de la rappeuse Awkwafina, que le public identifie, notamment depuis L’Adieu, comme une irréductible anglophone, justifie que l’écrasante majorité des dialogues soient prononcés en anglais.

Il n’est donc pas étonnant que le long-métrage ait été fraîchement accueilli par la presse chinoise - même si cette hostilité peut également s’expliquer par le fait que le Gouvernement central ne puisse, sans réagir, laisser une superproduction Disney chasser ouvertement, comme il l’avait déjà fait avec Mulan, sur les terres de l’empire du Milieu.

Copyright : Marvel Studios 2021

Affublé du stunt coordinator Andy Cheng, Destin Daniel Cretton fait pourtant tout son possible pour rendre hommage au cinéma chinois, en filmant son ouverture à la manière de Zhang Yimou, en passant d’un combat wu xia qui évoque Touch of Zen à une scène pastichant la séquence du bus de Police Story, pour venir flirter avec la romance surnaturelle et finir sur une envolée épico-fantastique, qui ne sont pas sans rappeler le Tsui Hark de la trilogie Detective Dee.

Mais comme souvent chez Marvel, les séquences d’action sont sur-découpées jusqu’à en devenir illisibles et les ralentis sont employés à outrance, d’une manière totalement étrangère aux prouesses du cinéma d’arts martiaux traditionnel. On regrettera également que l’omniprésence des effets numériques fasse considérablement obstacle à la suspension de l’incrédulité, a fortiori quand le réalisateur croit devoir continuer à en user lorsqu’il plante sa caméra dans un village chinois qui serait resté protégé de la modernité.

Copyright : Marvel Studios 2021

Destin Daniel Cretton n’évite enfin aucun des écueils des films du MCU, une permanente autodérision faisant retomber tout souffle épique et le troisième acte du film amenant ses héros à sauver rien de moins que l’univers : mais c’est surtout la capacité des héros, comme d’un nombre croissant de personnages Disney, à acquérir en un clin d’œil des compétences extraordinaires qui tranche de manière saisissante avec l’enseignement de la grande majorité des films d’arts martiaux, qui invitent à la rigueur, à l’ascèse et l’élévation morale. Nous sommes donc bien loin de la rencontre annoncée entre les Avengers et Tigre et dragon...