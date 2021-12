Spider-Man : No Way Home - Jon Watts - critique

Résumé : Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du quartier est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de l’aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu’être Spider-Man signifie véritablement.

Critique : Le pauvre Parker ne peut plus se cacher derrière son masque rouge et son célèbre costume en lycra. Les médias déballent sur tous les écrans son visage juvénile, créant une ferveur populaire absolument insupportable. Le pauvre sauveur de l’humanité se retrouve alors l’objet de tous les désirs et de tous les rejets à la fois, subissant avec ses amis l’exclusion à l’université. Cette question de l’identité révélée est constitutive du mythe de Spider-Man qui doit composer entre sa vie de teenager et ses sauvetages époustouflants dans une ville convoitée par les pires méchants que le cinéma d’animation est capable d’inventer. Toujours est-il que cette mise au ban collective devient l’opportunité pour le jeune Parker de se lancer dans une aventure grandiose où il doit dealer avec le Doctor Strange le droit à l’oubli.

CTMG. All Rights Reserved. MARVEL and all related character names: © & ™ 2021 MARVEL

Le long-métrage de Jon Watts ne lésine pas sur les dollars. Le réalisateur offre près de deux heures trente où le spectateur avide d’aventure en a pour son argent. Toutes les émotions sont convoquées dans ce récit : l’amour, le suspense, la violence et l’ouverture à des univers fantasmagoriques. Car la narration se joue à la façon d’un Matrix moderne des perspectives temporelles et spatiales. Le temps se démultiplie, faisant renaître tous les ennemis que Spider-Man a pu combattre pendant sa carrière. Même le jeune héros se retrouve accompagné de ses propres doubles à des années différentes de sa vie future. Bref, nous voilà entraînés dans une aventure qui multiplie les mises en abîme, au risque de sombrer dans l’erreur de goût. Et, il faut l’avouer, le film fonctionne parfaitement bien. Il est compliqué de dresser le récit exact à la sortie de la salle, mais on ressort avec le sentiment de satiété si l’on est venu chercher de l’aventure et du fantastique.

Le plus intéressant, comme souvent dans ce type de films, demeure la panoplie de méchants qui inonde la narration. Le Doctor Strange s’apprête à les précipiter dans une dimension lointaine mais le jeune Parker se prend d’émotivité à leur endroit. En réalité, le véritable ennemi de Spider-Man se situe dans sa propre conscience, où il veut faire de ces monstrueux personnages, des être épurés et lavés de leur cruauté. Cette quête morale se retourne contre le jeune homme qui n’a fait que renforcer la fougue cruelle de ses ennemis de toujours. Il faut avouer le plaisir non dissimulé de retrouver le docteur Octopus, armé de ses mandibules d’acier, le cruel Bouffon vert sur sa sorte de voiture cosmique, le Lézard, l’Homme-sable et l’impétueux Electro. Les batailles s’enchaînent dans un rythme efficace. On ne s’ennuie pas une seule seconde, même si on ne découvre pas grand-chose de neuf dans cette épopée fantastique.

A quelques jours de Noël, la sortie sur les écrans de Spider-Man : No Way Home est une formidable occasion pour redonner un souffle aux salles obscures. La jeunesse se réjouira de cette aventure que les effets spéciaux intensifient pour le plaisir des grands et des petits.