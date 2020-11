Star wars : épisode 5 - L’Empire contre-attaque (la critique)

Résumé : Malgré la destruction de l’Etoile Noire, l’Empire ne perd pas de vue son principal objectif : réduire au silence les rebelles. Ces derniers ont trouvé refuge sur Hoth, la planète des glaces. Mais rapidement, la flotte impériale les repère grâce à des sondes envoyées aux quatre coins de la galaxie. Décidé à en finir, Dark Vader envoie ses quadropodes, redoutables mastodontes d’acier. Les pertes sont sévères pour les rebelles mais le noyau principal parvient à échapper au massacre. Notamment, la Princesse Leia qui s’enfuit à bord du Faucon Millénium avec Han Solo, Chewbacca et les deux droïdes. De son côté, Luke Skywalker profite du chaos général pour se carapater vers le système de Dagobah où il doit recevoir l’enseignement de Yoda pour devenir chevalier Jedi...

Critique : Fort des 322 millions de dollars de La guerre des étoiles (aux Etats-Unis seulement), George Lucas débute, confiant, le développement de la suite directe. Cependant, pour cet épisode V intitulé L’Empire contre-attaque, il préfère céder sa place de réalisateur pour se concentrer uniquement sur la production. Cette responsabilité échoit à Irvin Kershner, connu à l’époque pour Les yeux de Laura Mars. Parallèlement, la rédaction revient dans un premier temps à Leigh Brackett (Rio Bravo). Cette version est par la suite remaniée par Lawrence Kasdan (Les aventuriers de l’Arche perdue) sous la direction exclusive de George Lucas et Irvin Kershner. Cette révision effectuée par Kasdan apporte une touche beaucoup plus sombre à ce scénario qui relance très habilement la saga : Han Solo manque à l’appel, Luke est en proie au doute et l’Empire redouble de puissance. Ainsi la naïveté, symbolisée par l’éternel combat entre le bien et le mal, qui faisait le charme de La guerre des étoile, laisse naturellement place à un étonnant pessimisme. A ce jour, L’Empire contre-attaque est de loin le film préféré des admirateurs de la saga.

Après deux ans de préparation, le premier tour de manivelle est donné le 5 mars 1979, en Norvège, sur le glacier de Finch à 1500 mètres d’altitude. Il s’agit en fait des seuls extérieurs du film, le reste de la production étant basé dans les studios britanniques d’Elstree. Ce choix de l’Angleterre s’explique simplement par le faible coût de la main-d’œuvre locale. Pendant ce temps ILM (Industrial Light and Magic), société d’effets spéciaux, créée en 1975 par George Lucas, se charge en Californie des nombreux trucages visuels et physiques requis par le film.

L’utilisation ingénieuse de ces effets spéciaux est d’ailleurs une des clés de la qualité de cette saga, comme l’explique un collaborateur : "La notion de mouvement est en fait une obsession chez ILM. George Lucas est un fou du plan dynamique et très court. Les plans d’effets spéciaux durent rarement plus de quatre secondes. Sur La guerre des étoiles, il y avait quatorze minutes d’effets spéciaux. Sur L’Empire contre-attaque, environ vingt minutes [...] mais George Lucas a une manière de les intégrer au bon moment et avec un rythme tel que l’on croit en voir partout..." Disposant d’un budget de dix-huit millions de dollars, George Lucas récupère rapidement ses investissements. Dans les trois mois qui suivirent la sortie du film (21 mai 1980), L’Empire contre-attaque totalise 222 millions de dollars au box-office américain.

Le DVD





Le(s) supplément(s) à ne pas rater : ENFIN !!! Ils sont décidés enfin à sortir la première trilogie dans son montage d’origine. Mieux encore, ce double DVD regroupe le même film dans deux versions : celle de 1980 et celle de 2004, toute pourrie avec les rajouts numériques laids au possible. Bref, c’est avec émotion que les nostalgiques pourront redécouvrir la première vision de George Lucas, mise en scène par Irvin Kershner, avant qu’il ne profite des joies de la palette graphique. Egalement présents des commentaires audio soporifiques au possible.

Image & son : L’image n’est pas restaurée mais qu’importe ! Les drops et autres poussières ajoutent au charme de ces retrouvailles. Le son est toujours aussi efficace en dépit aussi d’une absence de remixage.