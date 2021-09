Supernova - Harry Macqueen - critique

Résumé : Sam et Tusker s’aiment depuis vingt ans. À bord de leur vieux camping-car, ils rendent visite à leurs amis et famille et retournent sur les lieux de leur jeunesse. Depuis que Tusker est atteint d’une grave maladie, tous leurs projets ont été suspendus. Le temps est compté et être ensemble est désormais la chose la plus précieuse. Cependant, ce dernier voyage va mettre leur amour à rude épreuve.

Critique : Ils se disputent dans leur camping-car pour une histoire de bagages, de GPS qui inonde de sa voix métallique le véhicule. Mais la tendresse qui unit Sam et Tusker est perceptible dans chacun des gestes et regards qu’ils adressent l’un à l’autre. Les deux hommes vivent ensemble depuis vingt ans, et rien ne semble fait pour les séparer. Sauf que la maladie d’Alzheimer guette autour d’eux, plongeant Tusker dans des troubles du comportement et de la mémoire de plus en plus envahissants.

Le cinéma s’intéresse de plus en plus aux problématique de démence sénile. Le prochain film de Gaspar Noé en témoignera de nouveau. Cette fois, Harry Macqueen aborde la question dans un couple homosexuel. On salue qu’un film sur les relations entre deux hommes s’intéresse enfin à leur union strictement amoureuse, sans devoir en passer par une collection d’éphèbes et de rapports sexuels dans tous les sens. Le cinéaste choisit un point de vue très romantique pour aborder la fin de vie. Il offre sur l’écran un amour magnifique, presque trop idyllique, faisant craindre parfois un excès de romantisme. Mais le sujet est âpre et parler de la mort, de la perte de mémoire, des troubles cognitifs, de la déambulation chez la personne âgée revêt ici une dimension supérieure. Le personnage de Sam inonde tout l’écran. C’est un homme bon, dévoué, qui a tellement peur de la solitude qu’il est prêt à tout accepter du délabrement physique et psychologique de son conjoint.

Supernova traite donc de la question sensible des aidants familiaux. Le long-métrage évoque aussi avec sensibilité l’acceptation difficile que tout un chacun doit opérer quand le corps vieillit et que le cerveau part en lambeaux. Naturellement, la question complexe de l’euthanasie est posée, ce qui est somme toute assez rare dans le cinéma britannique. La caméra invite le spectateur dans un milieu relativement aisé qui tranche avec un cinéma anglais très souvent social. Il y a beaucoup de grâce et de pudeur dans ce portrait d’hommes amoureux. L’émotion n’est jamais loin, en dépit d’une mise en scène très conventionnelle, peu inventive, frisant parfois avec l’idéalisme. Toujours est-il que le jeune comédien Harry Macqueen s’est essayé à la réalisation avec brio, sur un sujet risqué, très éloigné de ses préoccupations quotidiennes. On saluera aussi la beauté de la campagne anglaise qui donne soudain des envies de forcer le Brexit pour s’aménager un week-end en amoureux dans les délicieuses montagnes du Royaume-Uni.