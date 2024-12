Talons aiguilles - Pedro Almodóvar - critique

Résumé : Après des années d’absence, Becky Del Paramo, célèbre chanteuse pop des années soixante, rentre à Madrid. C’est pour trouver sa fille, Rebecca, mariée à un de ses anciens amants, Manuel. Becky comprend vite que le mariage de Rebecca est un naufrage surtout quand Manuel lui propose de reprendre leur ancienne relation. Une nuit, Manuel est assassiné...

Critique : Un an après Attache-moi, Almodóvar retrouve Victoria Abril pour Talons aiguilles.

Ce film oscille tout le long entre drame psychologique et intrigue policière. L’enquête n’est certes qu’un prétexte pour mettre en exergue les relations passionnées et compliquées d’une mère démissionnaire et culpabilisée et d’une fille qui a cherché l’amour de celle-ci toute sa vie.

La passion transpire est omniprésente : dans les couleurs pour commencer. Rouge est le tailleur de Rebecca, rouge le chapeau et le rouge à lèvres de Becky, rouge le mobilier, rouges les sentiments.

Puis les regards, les gros plans saccadés sur les différents protagonistes (lors du dîner de retrouvailles entre la mère, la fille et le mari-amant) achèvent de créer l’ambiance électrique des sentiments refoulés.

Tamasa Distribution

La musique de Ryuichi Sakamoto et Augustin Lara, interprétée par Luz Casal, donne lieu a de très belles scènes : l’imitation de Becky par Letal, la chorégraphie des prisonnières, sans oublier l’émouvante chanson Piensa me que Becky dédie à sa fille alors qu’elle passe sa première nuit en prison.

Au-delà de l’aspect mélo, sentimental et policier, Almodóvar est et reste un provocateur. Depuis la fameuse motte de beurre dans le Dernier tango à Paris, on n’avait pas vu une scène d’amour aussi originale et suggestive. Rebecca accroché à une barre de traction pendant que Letal se livre à un cunnilingus, il fallait y penser et savoir le filmer sans vulgarité et avec une pointe d’humour !

Émouvant sans tomber dans la mièvrerie, Talons aiguilles est l’un des films les plus aboutis du réalisateur espagnol.