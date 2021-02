The Best Offer - la critique du film

Résumé : Virgil Oldman, marchand d’art et commissaire-priseur vieillissant, se retrouve empêtré dans une histoire d’amour avec l’une de ses clientes, qui se révèle être agoraphobe.

Critique : Au premier abord, The Best Offer peut sembler un drame psychologique des plus conventionnels, mais il en est rien. Il s’agit d’une histoire d’amour entre un commissaire priseur et sa cliente, qui se mue délicatement en un thriller sentimental singulier. Le film suit les investigations de Virgil Oldman (incarné par Geoffrey Rush, dans un de ses meilleurs rôles), expert d’art de renommée mondiale qui, un jour, reçoit une proposition curieuse, brisant sa routine : Claire (Sylvia Hoeks, épatante), ne communique que par téléphone et lui demande de venir évaluer sa collection privée. Réticent à l’idée de ne pas pouvoir voir la concernée, Virgil tombe peu à peu sous le charme de cette voix juvénile sans visage.

L’intérêt premier de The Best Offer est indéniablement son personnage principal, dont l’évolution psychologique passionne jusqu’au bout. L’attachement à cet homme misanthrope et rhétoricien, découvrant l’attraction charnelle, demeure instinctif. Si l’on pourrait dégrader The Best Offer en une variation stylisée de Sueurs froides d’Alfred Hitchcock, bien que la référence soit assumée, en fait il n’en est rien, le métrage parvenant à trouver sa propre identité. Bercé par les paysages magnifiques qu’offre l’architecture italienne et la partition lancinante d’Ennio Morricone, le film bénéficie d’une réalisation soignée et joue souvent sur une scénographie à hauteur d’homme, pour capter au mieux les émotions subtiles des comédiens, tous excellents. On se gardera bien évidemment de communiquer l’entièreté de l’intrigue, mais cette perle indépendante mérite les plus grandes attentions, car tout ce que le film entreprend se révèle une réussite formelle.

Réflexion intime sur l’art pictural comme refuge de nos fantasmes, The Best Offer dépeint avec subtilité une romance aussi passionnelle que destructrice, qui tourne à la désillusion, dès lors qu’on se rend compte que le portrait prétendument authentique n’était qu’une contrefaçon. L’amour est décidément le seul art résistant à toute expertise. Cette tragédie douce-amère sur l’idéal féminin inaccessible, baignant dans un classicisme voluptueux, s’avère presque hypnotique. Magistral.