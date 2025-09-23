The End - Joshua Oppenheimer - critique

Le 23 septembre 2025
Vingt ans après la fin du monde, une famille vit encore dans un bunker. Un huis clos familial post-apocalyptique chanté et surtout très pompeux !
- Réalisateur : Joshua Oppenheimer
- Acteurs : Tilda Swinton, Michael Shannon, George Mackay, Bronagh Gallagher, Tim McInnerny, Moses Ingram
- Genre : Science-fiction, Comédie musicale, Musical, Film pour ou sur la famille
- Nationalité : Américain, Britannique, Irlandais, Suédois, Italien, Danois
- Durée : 2h26mn
- Festival : Festival de Deauville 2025
– Festival de Deauville 2025 : En compétition
Résumé : Des pièces richement décorées, des tableaux de maîtres, mais aucune fenêtre. C’est que nous sommes vingt ans après une catastrophe mondiale irréversible. Une famille bourgeoise vit en vase clos dans ce bunker de luxe.
Critique : Le réalisateur Joshua Oppenheimer, connu pour ses documentaires, n’a douté de rien pour décrire cette famille de nantis, vivant confortablement dans un bunker après la fin du monde, tout en illustrant leurs sentiments en chansons.
Ce curieux mélange beaucoup trop long (près de 2 h 30) est d’abord très prétentieux avant même d’être un tant soit peu crédible. On va devoir supporter de passer de pièce en pièce pour écouter ces pauvres riches pérorer sur leur sort et, pour les plus anciens, qui ont connu le monde d’avant, tenter de reconstituer leur mémoire enfuie. Le tout avec un grand cru à la main servi par un majordome en tenue ! C’est terrible, mais on ne croit nullement à ce drame bourgeois post-apocalyptique, où l’on doit en plus subir des parties chantées sur des mélodies plates qui se ressemblent toutes et dont on ne retiendra rien.
Au-delà du ridicule pompeux de l’entreprise, on se demande bien quel est le but de ce huis clos familial sur le fond finalement très banal, où l’on passe son temps à se dire qu’on s’aime tout en se détestant : l’enfer, c’est les autres... même après l’apocalypse !
Une question néanmoins : que font les talentueux Tilda Swinton et Michael Shannon dans cette galère ?
