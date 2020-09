Transformers 3 : la face cachée de la Lune - la critique

Résumé : Un événement mystérieux lié à notre passé éclate au grand jour. C’est la guerre qui menace aujourd’hui notre Terre ; une guerre d’une telle ampleur que l’aide des Transformers pourrait, cette fois, ne pas suffire à nous sauver.

Critique : Qu’on aime ou pas Michael Bay, il faut reconnaître que la franchise Transformers sied parfaitement à son cinéma. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien si le réalisateur d’Armageddon s’y attarde pour nous livrer aujourd’hui un troisième volet malheureusement sans surprise. Sans surprise parce que du premier Transformers à ce dernier épisode, la trajectoire du cinéaste n’a pas bougé d’un iota. De fait, si l’une des particularités de la filmographie d’un auteur se caractérise par la reprise d’un même thème, Michael Bay serait à sa façon un auteur. Un auteur mauvais et assez beauf, certes, qui n’a manifestement aucunement l’intention d’évoluer.

Il y a pourtant quelque chose de presque attendrissant à voir ce gosse s’amuser avec ses jouets et ses effets pyrotechniques. Loin du regard de Pixar avec l’éblouissante trilogie Toy Story, celui de Bay reste constamment à hauteur d’enfant. Et la série Transformers apparaît alors comme un fantasme de gamin. Difficile dans ces conditions de lui en vouloir, comme lorsqu’il filme de la même manière la carrosserie de belles bagnoles que les formes de la copine de Shia LaBeouf, Rosie Huntington Whiteley, qui remplace ici remarquablement Megan Fox puisqu’elle joue aussi mal que cette dernière. Transformers 3 - la face cachée de la Lune retrouve ainsi l’esprit teen-movie qui caractérise la série (plus particulièrement dans le premier volet), quand bien même les personnages ont définitivement quitté les bancs de la fac. Reste que le réalisateur américain ne s’y attarde jamais totalement, préférant revenir à ses amours de toujours, à savoir les belles voitures, les robots et les hélicoptères... sur fond de coucher de soleil, bien sûr.

Cela dit, c’est indéniablement dans sa partie action que Bay se montre plus à l’aise, même s’il s’avère loin d’être un grand filmeur. Aucune science du montage chez le réalisateur de Bad Boys mais reconnaissons lui malgré tout une certaine habileté à donner du rythme à un film de 2h30 (l’humour gentillet du film rend le spectacle plus digeste). Parce qu’après une telle durée, Transformers 3, trop long et trop lourd, reste quand même sur l’estomac. Mais si l’on pouvait se sentir barbouillé en sortant de ses précédents films, son hystérie visuelle semble s’être légèrement assagie dans ce troisième volet rendant l’ensemble nettement plus lisible. On doit sans doute cette lisibilité à l’utilisation de la 3D, laquelle se serait certainement mal adaptée à des mouvements caméra trop rapides (saluée par James Cameron lui-même, la 3D stéréoscopique donne en outre au film une belle profondeur et accentue les différences d’échelles). Transformers 3 y gagne indéniablement et, il faut l’avouer, certaines séquences se révèlent véritablement impressionnantes et remplissent parfaitement leur cahier des charges (la gestion du climax toujours très réussie chez Bay). C’est évidemment très limité mais on ne demande pas forcément plus au film que de nous en mettre plein les yeux. Sur ce point, et sans être trop regardant sur le scénario, Transformers 3 remplit mine de rien plutôt bien son contrat.