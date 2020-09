Transformers 2 la revanche - la critique

Résumé : Deux ans se sont écoulés depuis que Sam Witwicky a sauvé l’univers d’une bataille décisive entre les deux clans rivaux de robots extraterrestres. Malgré ses exploits, Sam reste un adolescent préoccupé par les soucis des jeunes gens de son âge : alors qu’il s’apprête à entrer à l’université, il doit se séparer de sa petite amie Mikaela et de ses parents pour la première fois de sa vie. Il lui faut aussi tenter d’expliquer son départ à son nouvel ami, le robot Bumblebee. Sam aspire à vivre une vie normale d’étudiant, mais il doit tourner le dos à son destin pour y parvenir.

Critique : Souvenez-vous, le premier opus de la saga Transformers nous avait collé une migraine abominable, abruti par une bouillie sonore et visuelle écœurante à peine sauvée par la présence salutaire de Shia LaBeouf. Et bien, ô surprise, figurez-vous que deux ans plus tard... c’est la même chose ! Apparemment les transformations ne fonctionnent que pour les robots, pas pour le scénario. Ce deuxième volet n’est qu’une copie du premier avec, bien entendu, comme toute suite qui se respecte, plus d’effets spéciaux, plus de robots, plus de morts, plus de bruits, plus de figurants, plus de machines à café sur le plateau, plus de boulettes de viande à la cantine... bref tout a été augmenté, sauf le plaisir. Parce qu’il faut se les fader ces 2h30 de chocs de carcasses métalliques, aussi démesurés qu’ennuyeux. Nous nous doutons bien que Michael Bay se fiche de savoir si son histoire tient la route. Tout ce qui l’intéresse, c’est la surenchère. Ce qui le botte, c’est de réaliser des scènes d’action jamais vues auparavant. Il est vrai que nous n’avions jamais vu un robot de cinquante mètres de haut détruire une pyramide, nous sommes d’accord sur ce point, mais, pour être honnête, ça nous en touche une sans bouger l’autre.

Il y a bien sûr chez Bay quelque chose d’enfantin dans cette manière de jouer et de détruire ses figurines (ses parents devaient être horrifiés à l’idée de ranger sa chambre !) et après tout, nous sommes tous passés par-là. Le problème c’est que sa mise en scène n’est pas assez ludique, ni assez inventive, pour que notre échine frissonne à nouveau comme lorsque nous imaginions des histoires avec ces jouets fantastiques. Et puis, il faut arrêter ces ralentis ridicules sur les militaires, la musique absconse de Linkin Park et les sentiments à deux euros.

Finalement, ce sont encore Shia LaBeouf et John Turturro qui sauvent les meubles, enfin ce qu’il en reste. Ils apportent un filet d’huile d’humour dans cette mécanique grippée, tout en étant les seuls à jouer correctement, au sein d’un casting navrant et insipide. C’est à la fois paradoxal et rassurant de se dire que les raisons qui vous encourageront éventuellement à aller voir ce film sont des êtres humains, et non des machines... Nous avons deux ans pour méditer là-dessus avant Transformers 3 (chouette on a vraiment hâte d’y être...).

Les photos

Les affiches

Transformers sur la Croisette