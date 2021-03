The sentinel - la critique

Scénario insipide, personnages transparents, action inexistante, méchants flous. Voila ce que ça donne quand on veut faire du 24 heures chrono au cinéma...

L’argument : Un agent de la protection du président américain se fait piéger par des terroristes qui veulent sa , et qui ont une taupe à l’intérieur de la Maison Blanche. Accusé à tort, il ne peut que se battre seul, car les terroristes le tienne par les c... : il couche avec la first lady !

Notre avis : Ils croyaient que ça allait leur faire de la pub. Sans doute. Mais donner un rôle d’agent secret à Kiefer Sutherland, alias Jack Bauer ad vitam aeternam, c’est ce que les producteurs de The sentinel ont fait de pire. C’est se mettre une grosse bastos dans le pied, ou, pire, dans le genou, ce que ledit Bauer fait justement très bien. Car ce film catégorie vidéocassette sorti - c’est un signe qui ne trompe pas - quinze plombes après sa diffusion aux Etats-Unis, est la preuve affreusement criante que le cinéma d’espionnage grand public s’est fait achever depuis un bon moment pas les séries du même genre, 24 heures chrono en tête. Kiefer Sutherland en sous-Jack Bauer, The sentinel devient un sous-24. Voire pire.

Sortis des placards pour tenir la maison (Blanche), Michael Douglas et Kim Basinger sentent la naphtaline. Eva Longoria, alors tout récemment promue au rang de sex-symbol, est froide comme un congélo, et pas plus bavarde qu’un compartiment freezer. Tout ce petit monde n’y croit pas un instant, et on sent rapidement qu’ils ont tourné chacun leurs scènes en deux jours, planning serré des séries oblige... Pire, on ne comprend pas du tout la motivation des terroristes, des types du Slovakistan à barbiches et lunettes, qui parlent KGB et zigouillage de président en roulant les "r". Un film où l’enjeu central (mais que veulent les méchants ?) n’est jamais clair, c’est embêtant. Tout ce qu’on comprend, c’est que l’Amérique a très peur, et la réalisation lourdingue de The sentinel, avec ses effets scribouillages sur écran et voix off style "nous allons vous détruire" - sans aucun lien avec le scénario - écrase pour de bon ce qu’il reste du film... Ah, et, au fait, "1 minute chrono", c’est le temps qu’il vous faudra pour vous ennuyer ferme.