The Violent Heart - Karem Sanga - critique

Résumé : Cassie (Grace Van Patten), jeune étudiante pétillante a pour professeur son propre père (Lukas Haas). Un jour, pour aider celui-ci, elle dépose sa voiture au garage pour une réparation. C’est là qu’elle va rencontrer Daniel (Jovan Adepo).

Critique : Le film commence plutôt bien. Les deux jeunes gens que tout sépare vont s’aimer, un peu contre vents et marées. Daniel, Afro-américain, traumatisé par la mort de sa jeune sœur, assassinée sans que l’on ne retrouve le responsable, est tombé dans la délinquance et a écopé d’une peine de prison.

A présent, il est en réinsertion, via un poste de mécanicien. De son côté, Cassie, Blanche de la classe moyenne, bonne élève sans histoire, espère aller à l’université.

On comprend très vite que le lourd passé de Daniel ne demande qu’à ressurgir. Et c’est d’ailleurs ce qui va se passer. Seulement, le récit, plutôt réaliste jusque-là, va prendre un virage totalement invraisemblable, avec les rebondissements les plus improbables.

On a l’impression que deux longs métrages complètement différents se superposent : on passe du réalisme social au polar simpliste, fondé sur les coups de théâtre trop prévisibles.

C’est d’autant plus décevant que la mise en scène de Karem Sanga, également scénariste, est soignée. Le cinéaste semble s’être fait le spécialiste des films de lycée après The Young Kieslowski, en 2014,et First Girl I Love, en 2016.

Par ailleurs, les acteurs sont tous excellents, Grace Van Patten en tête, pleine de vie, sensuelle et spontanée, et que l’on a pu apercevoir, entre autres, en danseuse aux ballons, dans l’étonnant Under the Silver Lake, de David Robert Mitchell, en 2018.