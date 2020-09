Time out - le test Blu-Ray

Résumé : Bienvenue dans un monde où le temps a remplacé l’argent. Génétiquement modifiés, les hommes ne vieillissent plus après 25 ans. Mais à partir de cet âge, il faut "gagner" du temps pour rester en vie. Alors que les riches, jeunes et beaux pour l’éternité, accumulent le temps par dizaines d’années, les autres mendient, volent et empruntent les quelques heures qui leur permettront d’échapper à la mort. Un homme, accusé à tort de meurtre, prend la fuite avec une otage qui deviendra son alliée. Plus que jamais, chaque minute compte.

Critique : Mais où est donc passé Andrew Niccol, le brillant réalisateur de Bienvenue à Gattaca et de Lord of War ? On se le demande à la vision de ce très terne Time Out, film d’anticipation qui frôle le naufrage après une première demi-heure plutôt efficace. D’un univers de départ pourtant intéressant (le temps est littéralement devenu de l’argent), Niccol a signé un script peu palpitant dans son déroulement (l’intrigue se mue rapidement en course-poursuite sans intérêt) et presque risible, à force d’incohérences. Si l’interprétation est convenable, si quelques bonnes idées surnagent dans le marasme ambiant, la mise en scène de Niccol est d’une telle platitude qu’elle désamorce tout le potentiel distrayant du métrage. Ce qui aurait donc pu être une agréable série B devient tout simplement un mauvais film. Dommage.



Le Blu-Ray

Les suppléments :



Sans intérêt, et c’est bien dommage ! On aurait aimé comprendre les origines d’une telle déconfiture. Connaissant la personnalité de Niccol, on se doute que le tournage n’a pas dû être de tout repos, vraisemblablement parasité par les exigences de la production. Les absences d’un making-of et d’un commentaire audio du réalisateur apparaissent dés lors comme extrêmement suspectes. On se contentera donc de quelques scènes coupées ou rallongées absolument inutiles, et d’une featurette appelée "les fondements de la société". Ce documenteur d’à peine seize minutes essaye d’apporter un éclairage sur le monde du film, au travers de fausses interviews des différents personnages. L’idée de départ aurait pu être bonne, mais le doc ne fait finalement que surligner l’incohérence de l’univers créé par Niccol. Une édition à réserver aux fans purs et durs du film donc, qui chercheraient à mieux comprendre (sans être trop regardants) les origines du monde dépeint.

L’image :



Le master est parfait et ne souffre d’aucun défaut apparent. L’image n’est jamais granuleuse, le piqué est exemplaire, les couleurs sont somptueuses et la profondeur de champ donne le vertige. Si le coeur vous en dit, vous pourrez donc admirer avec moultes détails la belle chevelure d’Amanda Seyfried, mais aussi des CGI ratés qui ne passent pas le cap de la HD (ah, ce magnifique crash en voiture à 48min 23s...).

Le son :



En VO, la piste 5.1 DTS HD Master Audio remplit bien son rôle, sans pour autant faire des miracles. Les dialogues sont très clairs, la partition de Craig Armstrong est bien mise en valeur via les canaux arrières et quelques effets surround se font entendre lors des scènes d’action. En VF, il faudra se contenter d’une piste DTS mi-débit, qui ne démérite cependant pas. L’ensemble manque parfois d’un peu de dynamisme (mais n’est-ce pas dû au film lui-même ?).