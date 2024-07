To the Moon - Greg Berlanti - critique

Résumé : Chargée de redorer l’image de la NASA auprès du public, l’étincelante Kelly Jones, experte en marketing, va perturber la tâche déjà complexe du directeur de la mission, Cole Davis. Lorsque la Maison-Blanche estime que le projet est trop important pour échouer, Kelly Jones se voit confier la réalisation d’un faux alunissage, en guise de plan B et le compte à rebours est alors vraiment lancé...

Critique : Réalisateur américain, Greg Berlanti a connu une certaine renommée avec des séries télévisées (Brothers & Sisters). Trois de ses longs métrages de cinéma ont été distribués en France, à savoir Le club des cœurs brisés, Bébé mode d’emploi et Love, Simon, qui était selon notre collaboratrice Virginie Morisson « une déclaration d’amour à la jeunesse homosexuelle dans un film qui témoigne d’une bienveillance toute nouvelle de Hollywood à l’égard des LGBTQ ». Le cinéaste s’est toujours efforcé de concilier comédie mélancolique et romance, à mi-chemin entre la tendance indie movie et un ciblage mainstream, cousin lointain d’un Sean Baker. Écrit par la scénariste Rose Gilroy (fille de l’actrice Rene Russo), d’après une histoire conçue par Keenan Wynn et Bill Kirstein, To the Moon est son film le plus ambitieux, et celui ayant disposé du budget le plus cossu, coproduit par le cinéaste et Apple Studios, et distribué par Columbia Pictures aux États-Unis et Sony Pictures Releasing en France. Sur le papier, le synopsis pouvait, a priori, laisser présager le pire. Moe Berkus (Woody Harrelson), haut fonctionnaire véreux, fait appel à Kelly Jones, une publicitaire surdouée (Scarlett Johansson), pour promouvoir la motion Apollo 11, suscitant le scepticisme de Cole Davis (Channing Tatum), scientifique de la NASA.

Channing Tatum, Scarlett Johansson © 2024 Sony Pictures Releasing France. Tous droits réservés.

La situation se complique quand Berkus demande à la jeune femme de mettre en scène un faux alunissage, au cas où la mission des astronautes échouerait, d’autant plus qu’une idylle se noue entre l’opportuniste Kelly et l’intègre Cole… Transcendant ce matériau de série B (voire Z), Greg Berlanti et Rose Gilroy proposent une œuvre enlevée, dotée d’un humour subtil et bienvenu, et qui tente la jonction entre le film spatial à la Apollo 13 (le ridicule en moins) et la comédie romantique, avec un soin technique indéniable (les séquences de décollage) et une élégance visuelle (belle photo de Darius Wolski, chef opérateur de Ridley Scott), jouant délibérément sur le kitsch rétro (sans le mauvais goût de Barbie). Plusieurs séquences marquent les esprits, à l’instar ce celle montrant l’embauche de ce cinéaste publicitaire excentrique, sorte de Ed Wood des spots, se prenant pour un génie du septième art…

Channing Tatum © 2024 Sony Pictures Releasing France. Tous droits réservés.

To The Moon est également une intéressante et ironique réflexion sur la manipulation et les théories du complot, les premiers pas de l’homme sur la Lune ayant débouché sur un certain nombre de fake news ces dernières années. On appréciera par ailleurs le fait d’avoir imaginé un récit fictionnel extérieur, greffé à un fait historique, à la manière de La nuit de Varennes ou Titanic, loin de la reconstitution sérieuse de First Man, film majeur au demeurant. Enfin, si la dimension sentimentale est traitée quelque peu en mode second degré (ce n’est manifestement pas ce qui a intéressé le plus les auteurs), le jeu de séduction entre les deux protagonistes est plutôt bien traité. Scarlett Johansson se meut avec aisance dans l’ambiance rom com, en digne héritière d’une Katharine Hepburn, révélant une maturité de jeu et une palette large. Celle qui fut révélée par des films d’auteur (Lost in Translation) retrouve un rôle à sa mesure, loin de l’insignifiance des produits Marvel. Son partenaire Channing Tatum ne démérite pas et trouve son meilleur emploi depuis Foxcatcher.