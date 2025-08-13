Together - Michael Shanks - critique

Résumé : Tim et Millie vivent en couple depuis des années quand ils décident de tout abandonner pour s’installer à la campagne. Alors que les tensions sont déjà vives, une force surnaturelle transforme leur rêve en cauchemar, menaçant leur relation, leur amour… et jusqu’à leur intégrité physique.

Critique : Together, coproduction américano-australienne, distribuée par Neon aux États-Unis et Metropolitan Films en France, est le premier long métrage de Michael Shanks, qui avait auparavant réalisé des courts ainsi que deux épisodes de séries télévisées. Ce film de genre horrifique est coproduit par les deux acteurs principaux, Dave Franco et Alison Brie, respectivement seconds rôles dans Nos pires voisins et Promising Young Woman, qui forment un couple à la ville comme dans le film. Faut-il y voir une mise en abyme des joies et aléas de leur vie conjugale ? Toujours est-il que les deux interprètes semblent très impliqués dans le projet, leur jeu s’imposant comme l’un des atouts (mais pas le plus important) de cette œuvre inventive et insolite. Ils campent Millie et Tim, deux trentenaires qui s’installent dans une maison de campagne pour se ressourcer et démarrer une nouvelle vie. Ils sont membres d’une certaine classe moyenne aux contours économiques et culturels assez flous. Lui, éternel post-adolescent, rêve d’une carrière dans la musique, alors qu’il ne semble pas avoir dépassé le stade des concerts amateurs entre potes ; elle, éternelle midinette, cite les Spice Girls comme référence musicale initiale, mais a pu être embauchée comme enseignante dans l’établissement scolaire local.

Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais des événements étranges se déroulent dans leur nouvelle demeure. Une randonnée au cours de laquelle les deux tourtereaux glissent par mégarde dans une mystérieuse grotte ne fera qu’amplifier le mauvais sort qui paraît leur avoir été jeté... Pour son premier film, Michael Shanks assume les références explicites ou implicites, conscientes ou inconscientes, qui traversent son récit à la fois efficace et troublant. Est ainsi respectée la leçon hitchcockienne qui professe que l’horreur ne doit apparaître qu’en milieu de narration, tout en autorisant les indices qui font monter la pression. En même temps, un prologue flippant donne un avant-goût de ce qui attend le spectateur (et les personnages), comme cela avait été le cas pour d’autres productions horrifiques, de Jaws à Dangerous Animals. Et deux scènes cauchemardesques des trente premières minutes reflètent en fait… deux cauchemars du protagoniste.

Une douche réparatrice part en live, comme dans Psychose (mais avec moins d’enjeu narratif) ; un voisinage faussement bienveillant convoque le souvenir de Rosemary’s Baby, quand la déliquescence des corps rappelle le meilleur Cronenberg, celui de La mouche ou eXistenZ. Michael Shanks parvient pourtant à trouver sa voie par un scénario délicieusement métaphorique sur les délices et dérives d’une conjugalité fusionnelle, ce qu’accentue un certain second degré jubilatoire dans la veine de The Substance. L’avenir dira si le cinéaste est de la trempe d’un Ari Aster ou d’un Jordan Peele mais ce coup d’essai est plus que prometteur, et l’on peut penser que Shanks suit au moins les traces de petit maître d’un Pascal Laugier (Ghostland). On gardera de Together des passages d’une audace rare, comme celui montrant le couple se livrant à des ébats dans les toilettes d’une école primaire, véritable pavé dans la mare de la nouvelle pudibonderie qui saisit le cinéma contemporain. En bref, Together est une réussite incontestable, bien plus qu’une série B estivale divertissante.