Twist à Bamako - Robert Guédiguian - la critique

Résumé : 1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement acquise et la jeunesse de Bamako danse des nuits entières sur le twist venu de France et d’Amérique. Samba, le fils d’un riche commerçant, vit corps et âme l’idéal révolutionnaire : il parcourt le pays pour expliquer aux paysans les vertus du socialisme. C’est là, en pays bambara, que surgit Lara, une jeune fille mariée de force, dont la beauté et la détermination bouleversent Samba. Samba et Lara savent leur amour menacé. Mais ils espèrent que, pour eux comme pour le Mali, le ciel s’éclaircira...

La critique On connaît Robert Guédiguian dans son rapport très intime à sa région marseillaise. Cette fois, il emporte sa caméra sur les terres de Bamako, avec des jeunes comédiens, très attachants, là où d’habitude, le cinéaste nous accompagne avec ses acteurs fétiches comme Ascaride, Daroussin, Meylan ou Boudet. Les premières minutes sont surprenantes, mais très vite, on se laisse emporter dans ce climat aérien, pétri de réalités historiques difficiles et d’amours délicates. Car Twist à Bamako est autant une comédie romantique qu’un récit grave sur l’impuissance de l’Afrique à s’extraire de la dépendance dont elle est victime depuis des siècles.

Copyright AGAT FILMS

Le regard du réalisateur est comme à son habitude rempli de tendresse à l’égard de ses personnages. Le couple constitué par Stéphane Bak et Alicia Da Luz Gomes irradient totalement l’écran. Leurs sourires, leur beauté, leur grâce, illuminent le récit qui devient un témoignage quasi shakespearien de l’effondrement du Mali vers le fondamentalisme religieux. La force du propos se forge dans la capacité du scénario à démontrer l’inacceptable, à savoir le glissement de la tyrannie coloniale vers l’emprise politique du religieux. Le personnage féminin de Lara, ainsi que la plupart des femmes qui ponctuent la narration, constituent l’unique fil conducteur à une liberté qui peine à émerger. Twist à Bamako est une œuvre initiatique qui signe la seule émancipation possible de l’Afrique par le biais de ses femmes. Le couple de Samba et Lara porte le drapeau d’un avenir biaisé par des hommes de pouvoir, peu préoccupés du peuple.

Guédiguian se plaît à mélanger les genres et les tonalités. Il n’hésite pas à inviter Chopin en musique de fond dans un paysage exotique, presque désertique, écrasé de chaleur. Les jeunes gens adoptent un langage très occidentalisé, a contrario des adultes où l’on reconnaît la musicalité de l’accent malien. Le cinéaste pousse l’effet jusqu’à son paroxysme, en distillant au fur et à mesure des photographies en noir et blanc, absolument magnifiques. Tout devient une opportunité à déployer la beauté de l’Afrique, à commencer par les tissus multicolores qui drapent le corps des femmes. L’incise des tubes des années 60 sur ces terres maliennes contribue à la fabrique de la beauté, qui ne se catégorise dans le tout africain ou le tout occidental, mais naît de la rencontre de ces deux univers complémentaires. Robert Guédiguian cherche à panser la plaie d’une colonisation mal digérée, laquelle se perd dans le fondamentalisme religieux. La scène finale du film vient en tout point conforter le désir humaniste du réalisateur de rassembler les peuples et de donner chair au vivre-ensemble.

Twist à Bamako est un hymne à la jeunesse, à l’Afrique et à la réconciliation des peuples autour d’un même idéal de vie. Voilà un film déroutant et ardent qui , au-delà de son intrigue romantique, apporte une explication limpide et ample sur les causes profondes de la désespérances du peuple malien.