Un dernier soir à Pékin – Golo Zhao – la chronique BD

Résumé : He Liu est un jeune homme originaire d’une ville industrielle du nord-ouest de la Chine qui a souffert de la fermeture de la plupart des usines. Il habite désormais à Pékin et déambule dans la ville avec son amie, entre café, cinéma et restaurant. Chaque étape de cette soirée ravive en lui un souvenir de son enfance dans sa ville natale qu’il raconte à son amie. La soirée s’avère dès lors riche en confidences…

©nGolo Zhao / Glénat pour la traduction française

Critique : Construit sur quatre flash-back qui épousent les quatre saisons, Un dernier soir à Pékin reprend les qualités des précédents livres du talentueux Golo Zhao, également auteur de La plus belle couleur du monde : un récit intimiste qui décrit avec finesse les sentiments de de ses personnages, une attention particulière pour l’adolescence, un dessin au trait rehaussé par une très belle mise en couleur. Le personnage d’He Liu est peint avec beaucoup de subtilité par l’auteur : enfant sans histoires, il se retrouve désemparé au moment du divorce de ses parents et sèche les cours. Il fait à ce moment la rencontre avec M.Chen, l’étrange patron d’une boutique qui vend du thé au lait. Cette rencontre s’avère déterminante à plusieurs égards pour cet adolescent en manque de repères, qui subit aussi ses premières blessures intimes et prend progressivement conscience de la complexité du monde. Très bien amenée par l’auteur qui sème des cailloux tout au long de la narration, la chute du récit s’avère très touchante, et donne un nouveau sens, moins anecdotique et plus social, à l’ensemble.

©nGolo Zhao / Glénat pour la traduction française

À travers ces récits, Golo Zhao met aussi subtilement en évidence les difficultés économiques et la pauvreté de la Chine des années 1990, qui contraste avec le récit officiel triomphaliste d’aujourd’hui. La ville industrielle d’He Liu souffre du chômage et désœuvrement d’une jeunesse sans perspective d’avenir. Sans être directement politique, le récit offre un regard différent et nuancé sur la Chine contemporaine et sa jeunesse. Le lecteur attentif aux décors repèrera notamment le décalage entre le propos de l’avant-dernier flash-back et les affiches collées aux murs...

Avec Un dernier soir à Pékin, Golo Zhao livre un nouveau récit poétique emprunt d’une mélancolie diffuse qui met en scène des sentiments universels à travers la mise en scène des difficultés d’une certaine jeunesse chinoise. Une belle réussite dans la continuité de ses précédentes publications, que nous vous invitons vivement à découvrir.