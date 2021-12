Un endroit comme un autre - Uberto Pasolini - critique

Résumé : Lorsque John découvre qu’il ne lui reste que quelques mois à vivre, il décide de partir, en compagnie de son fils de trois ans, à la recherche d’une nouvelle famille pour prendre soin de lui.

Critique : C’est un homme qui va mourir. D’un cancer, a priori. Mais c’est d’abord un père. Il élève seul son fils dans une petite ville côtière d’Angleterre, où l’on entend les mouettes traverser le ciel et la mer ronronner dans le loin. John a la figure cabossée des personnes que la vie a privées de bonheur. Il a subi une enfance difficile, sa femme l’a quitté, et voilà que son corps est ravagé par un mal intérieur. Mais il y a Mickaël, ce petit garçon attachant, à la bouille malicieuse et pleine de vie. Ce gamin, c’est tout ce qui lui reste, d’autant que sa réputation scolaire d’enfant bien élevé se joint à la joie qu’il suscite chez ses camarades de classe. Décidé à donner à son fils un avenir assuré, l’homme entreprend un voyage d’une famille d’accueil à une autre, dans l’espoir de trouver la meilleure d’entre elles qui pourra l’adopter à sa disparition.

On parle peu de monoparentalité au masculin. Très souvent, la problématique est abordée du côté des femmes, à l’exception de rares films. Sauf qu’ici, en plus d’une éducation avec un seul parent, se pose l’imminence douloureuse de la mort. Uberto Pasolini refuse de s’appesantir sur la maladie. Ainsi, une seule scène se passe dans un service d’oncologie. On voit parfois l’homme se crisper de douleur ou être saisi de vertiges en haut d’une échelle. Ce film, qui n’évoque pas le cancer selon un registre mélodramatique, aborde en réalité le désir d’un père d’offrir à son fils un espace futur de bonheur familial. De nombreuses séquences décrivent la relation entre ce petit bonhomme adorable et cet homme, usé par le travail, la solitude et la souffrance, mais doté d’une humanité magnifique. On le voit sourire quand le gamin commet des bêtises, et surtout s’émerveiller devant l’intelligence de son gosse.

Un endroit comme un autre est avant tout un récit sur la paternité. John rattrape peut-être ce qu’il ne pourra plus donner ou ce qu’il n’a pas reçu lui-même quand il était gamin. Dans cette quête de familles d’accueil, il se découvre sa capacité à élever un enfant et lui prodiguer des soins d’une extrême délicatesse. Il est accompagné d’une travailleuse sociale en formation, qui est la seule à croire en la nécessité pour cet homme d’aller d’une famille à une autre, quitte à les décevoir dans leur projet d’adoption. Il y a un grand silence entre le père et son môme, lequel se laisse entraîner d’un foyer à l’autre, avec sans doute, déjà dans le cœur, la certitude qu’il se trame quelque chose de tragique. La narration propose une jolie illustration sur la mort. La disparition d’un être proche est perçue à la fois comme une grande douleur, mais surtout comme une opportunité que chacun d’entre nous avons de soigner les blessures et d’anticiper l’avenir pour ceux que l’on aime.

Un endroit comme un autre, en dépit de son sujet grave, n’est absolument pas un film tire-larmes. Au contraire, le motif principal de cette histoire est la beauté de la relation entre un homme et un fils. Le ressort tragique qui constitue le préalable de la narration s’oublie très vite au profit d’une immense tendresse à l’égard de ce duo. On saluera d’ailleurs la direction d’acteurs et notamment du petit Daniel Lamont, à couper le souffle.