Un ours dans le Jura - Franck Dubosc - critique

Résumé : Michel et Cathy, un couple usé par le temps et les difficultés financières, ne se parle plus vraiment. Jusqu’au jour où Michel, pour éviter un ours sur la route, heurte une voiture et tue les deux occupants. Deux morts et deux millions en billets usagés dans le coffre : forcément, cela donne envie de se reparler. Et surtout de se taire.

Critique : Le début est détonnant. Un ours surgit en pleine forêt jurassienne, créant la panique dans un groupe de migrants, précipitant le passeur au fin fond d’un ravin et surtout provoquant un accident mortel de voiture d’un trafiquant de drogue et de sa compagne. C’est là que surgit Michel, ce vieil ours mal léché, qui ne paye plus l’assurance de sa voiture et se retrouve malgré lui entraîné dans un accident qu’il va transformer avec sa femme, en un crime sordide. Et tout ça pour deux millions d’euros trouvés dans le coffre de la magnifique voiture accidentée.

Un ours dans le Jura est un film drôle et cynique, comme Benoît Poelvoorde sait si bien le faire. Lui interprète un gendarme un peu fainéant, plus préoccupé par la fête de Noël qui se prépare que la résolution des affaires sordides qui se succèdent sur son territoire. En face de lui, Il y a Franck Dubosc et Laure Calamy qui habitent un couple franchouillard, écrasé par les dettes financières, qui devant 2 millions d’euros cèdent totalement aux sirènes de la démesure. Il y a beaucoup de joie et de désinhibition dans cette fable déjantée qui met en scène des comédiens totalement passionnés par des rôles à la mesure de leurs talents respectifs.

Un ours dans le Jura se passe en pleine période des fêtes de Noël. Bonne aubaine car le distributeur a choisi la même période pour le sortir sur les écrans. L’aventure conviendra sans hésitation à un public familial, tant le scénario recèle de mots d’esprit, qu’on soupçonne de chercher à devenir culte. Franck Dubosc revient sur les écrans, cette fois en tant que cinéaste, pour notre plus grand plaisir. Voilà un artiste qui sait rire et faire rire les spectateurs. La mise en scène en rajoute dans les farce potaches, ou les exagérations scénaristiques. Mais cela fonctionne parfaitement grâce à l’implication des acteurs qui en font des tonnes, sans tomber dans le grotesque.

Le scénario toutefois sombre par quelques aspects dans une tonalité assez peu vraisemblable. Certes, le spectateur n’attend pas de ce thriller fantasque une quelconque ressemblance avec la réalité, mais l’issue finale par exemple dénote que le réalisateur aurait gagné en s’arrêtant dans l’escalade des évènements. L’humour noir constitue le fil conducteur de ce récit champêtre et sanguinolent, qui aurait mérité un peu plus de nuance et de précaution. La représentation par exemple de l’enfant autiste n’est pas du meilleur goût et peut choquer les familles qui éduquent des jeunes réputés différents.

Mais voilà un film français qui sait tenir en haleine son spectateur dans une aventure à la limite du glauque. Le jeu des comédiens est pour beaucoup dans la réussite de ce film qui échappe de justesse à la grossièreté. Le tragique s’efface au bénéfice du rire, dans un récit qui témoigne pourtant avec force de l’épuisement des régions de l’Est de la France dans la pauvreté et l’absence de perspectives. Il y a dans cet humour un esprit belge qui par bien des aspects fait penser à l’œuvre totalement originale et mémorable de Rémy Belvaux, C’est arrivé près chez vous.