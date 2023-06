Un vrai crime d’amour - Luigi Comencini - critique

Résumé : À Milan, Carmela (Stefania Sandrelli) et Nullo (Giuliano Gemma) travaillent dans la même usine sans se connaître. Ils n’ont rien en commun : lui est un militant syndicaliste qui vient du Nord, elle est issue d’une famille sicilienne catholique. Un jour pourtant, ils vont se croiser à la pointeuse.

Critique : On comprend tout de suite que l’issue de cette histoire d’amour va être tragique, puisque d’une part, le film commence par la fin : on voit Nullo entrer dans son usine, dépassant un piquet de grève pour sciemment tirer sur une personne que l’on ne voit pas ; et d’autre part, le titre du long métrage va dans le même sens.

On retrouve ensuite les deux amoureux qui vont vivre leur rencontre dans un esprit tragi-comique, typique du cinéma italien de l’époque. Si Carmella et Nullo dégagent une certaine candeur, en trouvant dans leur rencontre un certain sens à leur existence, tout ce qui les entoure, dans un hiver grisâtre, est laid et déprimant : l’usine où les ouvriers fabriquent des tuyaux à la chaîne dans des conditions extrêmes sans même savoir à quoi ils servent ; le monde extérieur fait de faubourgs décrépis, de terrains vagues, le bord de la rivière étant même jonché de détritus et parsemé d’oiseaux morts. C’est pourtant dans cet univers, où en plus, ils ne peuvent jamais trouver de lieu d’intimité, chacun vivant chez ses parents, que va se développer cet amour unique que l’on sait malheureusement de courte durée.

Une tragédie intense, ponctuée de tendresse et parfois d’un humour désespéré, mise en scène avec finesse par Luigi Comencini, et portée par ses deux acteurs principaux : Stefania Sandrelli et Giuliano Gemma. Un vrai film d’amour !