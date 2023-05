La femme du dimanche - Luigi Comencini - critique

Résumé : À Turin, l’architecte Garrone (Claudio Gora), sournois, pique-assiette et obsédé sexuel, est retrouvé assassiné à son domicile. Le commissaire Santamaria (Marcello Mastroianni) est chargé de l’affaire.

Critique : Le policier va très vite soupçonner Anna Carla Dosio (Jacqueline Bisset), une riche et oisive bourgeoise. En effet, le couple de domestiques qu’elle vient de congédier a transmis un brouillon de lettre de sa main où elle avait écrit souhaiter la mort de Garrone. Le destinataire du courrier, un certain Massimo Campi (Jean-Louis Trintignant), va lui aussi être inquiété. Ce dernier, homosexuel, qui vit toujours aux crochets de ses parents, ne veut pas révéler qu’à l’heure du crime, il était avec Lello (Aldo Reggiani), un jeune fonctionnaire municipal.

Anna Carla, autant par jeu que par désœuvrement, et pour aider son ami Massimo, va dès qu’elle le peut accompagner le commissaire dans son enquête.

L’intérêt principal de ce film policier est de confronter la haute bourgeoisie turinoise symbolisée par Anna Carla, son industriel de mari et son ami Massimo, qui vit dans de belles demeures sur les hauteurs ; et le petit peuple où sévissent particulièrement voleurs, tricheurs et prostituées, qui lui vit dans la plaine.

Le commissaire, non insensible au charme de sa suspecte, va très vite orienter ses soupçons vers Massimo, personnage ambigu, à l’éternel sourire en coin, qui ne parle qu’à mots couverts. En fait, l’intrigue va évoluer vers un scandale immobilier, dont le meurtre de l’architecte n’est peut-être qu’un élément.

Ce film policier un peu longuet et bavard, mâtiné de politique, permet néanmoins de réunir trois prestigieux acteurs de cette période : Marcello Mastroianni, flegmatique et séducteur ; Jacqueline Bisset, parfaite en bourgeoise oisive qui va trouver du piment à l’enquête ; et Jean-Louis Trintignant dans le rôle du personnage trouble et un peu inquiétant dont il avait le secret.