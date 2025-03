Une histoire du cinéma français (1980-1989) - Denis Zorgniotti, Ulysse Lledo - critique du livre

Résumé : "Une histoire du cinéma français" se présente comme une série d’ouvrages, classés par décennies successives (des années 1930 à nos jours) pour offrir au lecteur un panorama complet du cinéma français. Pour chaque année sont mis en avant les films majeurs, un grand réalisateur, une actrice et un acteur ainsi qu’un grand dossier thématique abordant pour le cinéma les questions essentielles de la période. À travers ces analyses, et la mise en perspective des œuvres et des artistes dans un contexte historique, social, politique et même technique, ce livre se veut le récit pertinent – et à l’occasion, impertinent ! – de l’histoire, riche mais encore trop méconnue, de notre cinéma.

Critique : Sixième tome d’une série de livres classés par décennies, Une histoire du cinéma français (1970-1979) est l’œuvre de deux spécialistes du septième art. Denis Zorgniotti a été notamment journaliste et critique de cinéma et musique, et enseigne l’Histoire du cinéma à 3IS Nantes. Ulysse Lledo, diplômé en études cinématographiques, est enseignant et critique de cinéma. Il succède à Philippe Pallin, coauteur des deux premiers volets, décédé en 2020. Une histoire de cinéma français est palpitant dans la richesse de sa documentation, la pertinence de ses analyses et son style élégant, les auteurs évitant à la fois l’hermétisme du jargon universitaire et les excès de la vulgarisation. Ils s’inscrivent dans la lignée de Claude Beylie, Raymond Chirat, Marcel Martin et autres passionnés (et passionnants) amoureux du cinéma français.

Le Dernier métro, Les Films du Carrosse / Sédif Productions / TF1 Films Production / Société Française de Production (SFP) / Blu-ray Carlotta MK2 © 2025 Éditions LettMotif. Tous droits réservés.

Fidèles à leurs démarches, les auteurs situent cette période cinématographique dans son contexte historique, sociétal et technique, du premier septennat de François Mitterrand à la fin de la guerre froide, en passant par des évolutions qui voient le public se détourner massivement des salles à partir du milieu de la décennie ; la prise en compte de ce contexte a également lieu pour chaque année. Pour ce qui est des styles et des thématiques, Denis Zorgniotti et Ulysse Lledo rappellent à juste titre que le cinéma à esthétique dite publicitaire n’a été que minoritaire (Besson, Beineix et quelques autres) et y consacrent un dossier solide, même si l’expérimental Les trois couronnes du matelot de Raoul Ruiz ne nous semble pas appartenir à cette mouvance ; les thématiques mises en avant par les réalisateurs sont diverses et abordent l’exclusion sociale (Sans toit ni loi d’Agnès Varda), les minorités dites visibles (Le thé au harem d’Archimède de Mehdi Charef) ou les désillusions de la jeunesse, dans une décennie marquée par la valorisation de l’argent et une perte de sens de l’existence (Un monde sans pitié d’Éric Rochant). On retrouve, pour chaque année, la hiérarchie entre « Le film de l’année », « Gros plan », « Arrêts sur image » ou « En accéléré », ce qui permet des analyses magistrales d’œuvres majeures, du Dernier métro de François Truffaut à Trop belle pour toi de Bertrand Blier, en passant par Une chambre en ville de Jacques Demy ; ou de longs métrages méconnus, à l’instar de Malevil de Christian de Chalonge. Certains choix pourront certes paraître curieux, à l’image de ces gros plans sur L’été meurtrier de Jean Becker ou Itinéraire d’un enfant gâté de Claude Lelouch, quand L’argent de Robert Bresson est expédié en quelques lignes. C’est sans doute que les auteurs ont voulu trouver un équilibre entre cinéma d’auteur et films populaires dans une approche plurielle à l’écart des chapelles, et dans un souci de brasser plusieurs genres. Les portraits de réalisateurs sont par ailleurs passionnants, de Jacques Doillon à Patrice Leconte, ainsi que les pages sur les comédiens, de Claude Brasseur à Sabine Azéma. Notre préférence va ici aux pages consacrées à Philippe Léotard où les auteurs établissent avec subtilité un parallèle entre sa carrière et celle de Patrick Dewaere. L’ouvrage vaut enfin pour ses pertinents et fouillés dossiers, où sont explorés, entre autres, le cinéma policier des années 80, le rapport avec la critique, les femmes réalisatrices et l’homosexualité. Une histoire du cinéma français : 1980-1989 est donc un livre à la fois exigeant et accessible, recommandable à tous. Et l’on ne peut qu’attendre avec impatience le prochain volet que proposeront les éditions LettMotif.