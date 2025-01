Blue Velvet - David Lynch - critique

Résumé : Épaulée par son amie Sandy, Jeffrey, un jeune homme mène son enquête concernant une oreille humaine trouvée dans un terrain vague. Il croise sur son chemin Dorothy Vallens, une mystérieuse chanteuse de cabaret.

Critique : Après l’échec de Dune, David Lynch revient avec un film plus personnel. L’univers fantasmagorique, pervers et sadomasochiste de Blue velvet achève de positionner Lynch comme un explorateur de l’âme humaine dans ce qu’elle a de plus étrange.

Petit budget (5 millions de dollars) mais une totale liberté de la part de Dino De Laurentis, par ailleurs le producteur de Dune, laisse le champ libre à Lynch pour explorer ses fantasmes : "un vieux fantasme m’assaillait depuis longtemps. J’ai toujours rêvé de me glisser dans la chambre d’une fille pour la guetter toute la nuit".

Tourné en Caroline du Nord, Blue velvet met en scène l’Amérique moyenne. Celle des pavillons aux jardins fleuris, du ciel trop bleu et de la middle class bien pensante. Mais Lynch va fouiller l’envers du décor.

Jeffrey plonge soudain dans un univers glauque où tout n’est que dépravation sexuelle et sadisme sur fond d’une chanson lancinante et obsédante : Blue Velvet. L’œuvre de Bobby Vinton est d’ailleurs l’un des points de départ du film.

La voix doucereuse et chaude de Dorothy contraste avec la violence des scènes crues, malsaines et pourtant inoubliables.

Tout dans cette œuvre est en permanence en opposition : Jeffrey vit une gentille amourette avec Sally le jour quand il vit une passion dévorante et physique avec Dorothy la nuit.



Film choc des années 80, Blue Velvet ne fait pas l’unanimité lors de sa sortie. Il est refusé par le Festival de Venise qui le taxe de pornographique à cause d’une scène de fellation jugée trop explicite. En revanche, il sera applaudi à Avoriaz.

Avec ce film, David Lynch retrouve ses complices, Fred Elmes, son chef opérateur, Alan Splet, le responsable des effets sonores ; et il débute sa longue collaboration avec Angelo Badalamenti, le musicien sans lequel les films de Lynch n’auraient pas cette profondeur.

Finalement, l’intrigue policière n’est qu’un prétexte qui permet à Lynch de mettre en exergue la face cachée de la "normalité".

La perfection des couleurs (le rouge, le rose, le bleu velouté...), les plans fixes évocateurs, les acteurs impeccables (Denis Hopper est époustouflant en pervers sado-masochiste) permettent à Woody Allen de déclarer : "C’est le meilleur film de l’année. J’aime simplement tout dans ce film."