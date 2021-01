Vanilla Sky - La critique

Résumé : David Aames est un jeune et brillant éditeur new-yorkais qui a tout pour lui : l’argent, la réussite professionnelle et les femmes. Son ami Pelayo commet l’erreur de lui présenter Sofia, sa nouvelle compagne. Au premier regard, David succombe au charme de celle-ci. Tous les deux filent bientôt le parfait amour. Alors que David se dispute en voiture avec Julie, une ex folle de jalousie, la jeune femme accélère et c’est l’accident. Julie décède. Atrocement défiguré, David est transporté d’urgence à l’hôpital où les médecins ne peuvent réaliser de miracle. Sa vie bascule. Les gens ont dorénavant peur de lui et Sofia l’évite. Mais un matin, David se fait gentiment réveiller par celle-ci, qui lui déclare son amour. Les médecins lui annoncent même qu’il pourra retrouver son ancien visage. Réalité ou hallucination ?

Critique : On s’en doutait un peu, le film de Crowe n’est pas à la hauteur de la version originale d’Amenábar. L’histoire est la même. Les dialogues sont pratiquement repris mot pour mot. Les scènes sont semblables et pourtant il manque quelque chose... On ne retrouve pas l’ambiance angoissante et épurée d’Ouvre les yeux[[Voir notre critique de Ouvre les yeux. Ni la justesse des émotions disséminées avec parcimonie par un réalisateur expert dans l’art de suggérer plutôt que de montrer.

Dans Vanilla Sky, tout est expliqué, disséqué, psychanalysé. Quand les rapports de César avec son père sont à peine effleurés, ceux de David (Tom Cruise) sont étalés. Les signes qui annoncent le dénouement, qu’Amenábar amène avec beaucoup de finesse, sont zoomés, pour que, surtout, le spectateur ne se perde pas en route. Mais c’est cela, justement, qui fait le charme de ce scénario qui oscille entre Total Recall et The Game : le mystère.

Revu par Cameron Crowe le film gagne (?) vingt minutes de bons sentiments américains, de moralisme puritain, d’humour facile et d’explications grossières.

Du côté des acteurs, si Tom Cruise est parfaitement crédible dans son rôle de fils à papa, en revanche, Cameron Diaz ne colle pas du tout à l’image de l’ex-psychotique inquiétante qui, dans un moment de désespoir calculé, projette sa voiture du haut d’un pont. Quant à Penélope Cruz, elle reprend le rôle de Sofia qu’elle tenait déjà dans Ouvre les yeux, en perdant un peu de sa gravité et de son potentiel émotionnel.

Si Crowe a repris le film espagnol scène par scène, il a malheureusement omis l’une des plus belles. En transformant Sofia-la-comédienne en Sofia-la-danseuse, on perd la séquence magnifique de la jeune femme interprétant un numéro de mime sous la pluie.

Reconnaissons à la version américaine la puissance des moyens techniques, les effets spéciaux (qui n’apportent cependant rien à l’histoire) et un Kurt Russell parfait dans le rôle de l’ami fidèle.

