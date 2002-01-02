Ouvre les yeux - Alejandro Amenábar - critique

Résumé : César, un jeune homme de vingt-cinq ans, est enfermé dans une unité psychiatrique carcérale. Un psychiatre l’aide à prendre connaissance des circonstances qui l’ont amené à commettre un meurtre. Le récit de César fait peu à peu apparaître de graves confusions dans sa perception de la réalité. Désespéré, il met en doute son équilibre psychique et imagine être victime d’une vaste machination.

Critique : César, jeune fils à papa (Edouardo Noriega) possède tous ces atouts. Dragueur, il multiplie les conquêtes jusqu’au jour où il rencontre Sofia (Penélope Cruz), et découvre avec elle "ce sentiment apparemment si répandu" : l’amour. Cependant, Nuria, une ex jalouse et psychopathe, ne l’entend pas ainsi et précipite sa voiture du haut d’une falaise. Nuria meurt, mais César s’en sort... défiguré.

Entre rêve et réalité, ce deuxième film d’Amenábar nous plonge dans l’univers déconcertant du milieu carcéral psychiatrique. Comme pour ses autres longs métrages, il est impossible d’en dire plus sur l’histoire, tant le scénario est complexe, ingénieux et déroutant.

À l’aide de plans magnifiques (la contre-plongée sur un building) et inventifs (la double prise sur le visage de César et son masque), de musiques envoûtantes et d’acteurs impeccables (Edouardo Noriega jongle admirablement entre les plans où il apparaît séduisant et ceux où il est défiguré), Amenábar nous entraîne sur les pentes de la folie, de la vie, de la mort, du rêve, de l’amour et de l’apparence physique.

On ne peut s’empêcher de penser à David Lynch. Non seulement pour le mythe du monstre, abordé dans Elephant Man mais aussi pour l’ambiance oppressante que le réalisateur sait créer dans des œuvres comme Lost Highway ou Blue Velvet.

Ouvre les yeux demande plusieurs visionnages, car passée la découverte d’une histoire complexe, il reste l’envie de savourer tous les petits détails dont est parsemé le film.

Hollywood et Tom Cruise en particulier sont tellement fascinés par ce jeune réalisateur espagnol, que le 23 janvier 2002 est son remake, réalisé par Cameron Crowe, avec Tom Cruise en tête d’affiche. Penélope Cruz y reprendra son rôle de Sofia.

Les avis sont partagés quant à cette nouvelle version, mais c’est sans aucune hésitation que l’on vous de voir l’original en priorité.