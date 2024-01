Visions - Yann Gozlan - critique + test DVD

Résumé : Pilote de ligne confirmée, Estelle mène, entre deux vols long-courriers, une vie parfaite avec Guillaume, son mari aimant et protecteur. Un jour, par hasard, dans un couloir d’aéroport, elle recroise la route d’Ana, photographe avec qui elle a eu une aventure passionnée vingt ans plus tôt. Estelle est alors loin d’imaginer que ces retrouvailles vont l’entraîner dans une spirale cauchemardesque et faire basculer sa vie dans l’irrationnel…

Critique : Yann Gozlan nous avait enchantés avec son thriller Boîte noire. Cette fois, le réalisateur récidive dans une tonalité angoissante, mais dans l’environnement richissime d’un couple du sud de la France. Elle est conductrice d’avions, et son mari est un brillant chirurgien. L’argent n’est pas un sujet pour eux, comme l’atteste la luxueuse maison qu’ils habitent et les paysages marins qui les entourent. Dès le début de cette étrange intrigue à la limite du thriller et du fantastique, on ressent l’influence lointaine d’un cinéma hitchcockien ou, plus récemment, du vertige sensuel de Basic Instinct. Le réalisateur veut brouiller les cartes dans une histoire où se jouent le retour d’une amante ancienne dans la vie d’Estelle, le désir désespéré de maternité et des visions troublantes où le réel se confond avec le fantasme.

Copyright SND

Le problème de Visions demeure l’accumulation de clichés. Alors que le scénario cherche explicitement à perdre le spectateur, on pressent dès les premières minutes la fin possible. L’ambivalence des personnages, la superposition des temporalités ont des airs de déjà-vu dans un paysage cinématographique déjà rempli de récits fantomatiques qui entretiennent un rapport troublé au réel. On peut également évoquer le choix d’un environnement ultra-bourgeois, de personnages à la plastique magnifique qui contribuent à nourrir des clichés très répandus, notamment dans le cinéma américain. Du coup, le suspense attendu par la fiction ne fonctionne pas, jusqu’à la fin où le spectateur ne peut s’empêcher de penser "tout ça pour ça", tant elle arrive finalement avec une certaine évidence.

Copyright SND

Il n’y a rien à dire sur la performance des comédiens. Ils font exactement ce qu’on attend d’eux, sans effort particulier. L’écriture du film les contraint à des postures assez stéréotypées, loin des capacités importantes qu’ils ont. En ce sens, on peut regretter une mise en scène assez paresseuse qui ne cherche pas à forcer la psychologie des personnages. Le récit tourne en rond très vite et l’ennui prend le pas à l’intérêt pour cette histoire tourmentée.

Copyright SND

Indiscutablement, Yann Gozlan est un formidable réalisateur. Peut-être que pour ce cinquième film, il a cédé à la facilité d’un budget confortable et aux sirènes de la paresse. Dans tous les cas, on attend déjà avec impatience son prochain long-métrage.

Le test DVD

L’image :

L’embarquement à bord du film se passe pour le mieux pour le spectateur avec une qualité picturale d’excellente facture. Le tout est déroutant.

Le son :

Le son nous scotche dans diverses ambiances perturbées (le puzzle intérieur d’Estelle Vasseur jouée par Diane Kruger en est la parfaite illustration).

Les suppléments :

Un seul bonus à est à noter mais il a tout de même sa petite importance :

Le court-métrage Écho de Yann Gozlan (24 minutes) dont nous allons vous livrer le synopsis : Carole, une jeune femme enceinte, souffre d’étranges troubles de l’audition, percevant par instants des bourdonnements entêtants. Son mari retenu sur un tournage, elle se retrouve seule dans son nouvel appartement. La nuit, elle entend d’étranges bruits inexpliqués qui vont d’abord l’intriguer puis très vite l’obséder.

La musique stridente alterne avec le piano au tempo endiablé : ils ponctuent ce thriller intime et efficace, qui n’est pas sans rappeler Fenêtre sur cour de Hitchcock (sans en égaler évidemment le génie). Il vire au cauchemar pour Carole que personne ne croit : n’est-ce pas elle qui est habitée et non l’appartement voisin ?