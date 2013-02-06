Wadjda - Haifaa al-Mansour - critique

Le 26 juillet 2026
Le premier film signé par la réalisatrice saoudienne, Haifaa al-Mansour est un joli manifeste en faveur du droit des femmes.
- Réalisateur : Haifaa al-Mansour
- Acteurs : Waad Mohammed, Reem Abdullah, Ahd
- Genre : Drame
- Nationalité : Allemand, Saoudien
- Distributeur : Pretty Pictures
- Durée : 1h37mn
- Date télé : 1er avril 2020 20:55
- Chaîne : Arte
- Date de sortie : 6 février 2013
- Festival : Festival de Venise 2012
Résumé : Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite. Bien qu’elle grandisse dans un milieu conservateur, c’est une fille pleine de vie qui porte jeans et baskets, écoute du rock et ne rêve que d’une chose : s’acheter le beau vélo vert qui lui permettra de faire la course avec son ami Abdallah. Mais au royaume wahhabite, les bicyclettes sont réservées aux hommes car elles constituent une menace pour la vertu des jeunes filles...
Critique : Des petites filles psalmodient un chant religieux en chœur. Parmi elles, une gamine, chaussures Converse aux pieds, qui n’obtempère pas. Elle ira prendre dehors la lumière, celle du soleil, avant d’écouter chez elle une chanson pop entraînante. Nous sommes en Arabie Saoudite, où les femmes sont contraintes de dissimuler leur corps, où les élèves de sexe féminin sont obligées de parler à voix basse à l’école, tandis que les hommes peuvent tranquillement déambuler soit en bras de chemise, soit dans des vêtements d’une blancheur immaculée, signe d’une vertu qu’on leur attribue naturellement. Quant aux jeunes garçons, ils peuvent plastronner avec leurs vélos dans la rue.
Mais Wadjda n’en a cure, qui tient d’abord tête à un adulte récriminateur, ne se couvre pas toujours le visage, parle sans complexe aux hommes (« C’est normal que tu sois jamais allé à l’école, tu es trop grande gueule », lance-t-elle à un chauffeur de taxi). Surtout, la frondeuse lorgne une de ces bicyclettes que chevauche fièrement son camarade Abdallah, et thésaurise bientôt son argent pour acheter l’objet de ses rêves. Elle veut symboliquement faire la course avec ce jeune garçon qui la toise. L’héroïne de ce joli long métrage semble tout droit sortie d’une œuvre de Marjane Satrapi : elle incarne une résistance entêtée, sans avoir conscience de ce qui pèse sur elle, spontanément acquise à la liberté, comme une respiration naturelle. Son comportement prend à revers les injonctions d’une société intrinsèquement phallocrate, où la femme est constamment asservie. Elle saisira l’opportunité d’un concours coranique pour tenter de gagner la somme providentielle offerte au gagnant.
La réalisatrice Haifaa al-Mansour a tourné dans conditions difficiles ce long-métrage aux intentions politiques très claires : à travers deux évocations, celles de la mère et de la fille, elle documente une semblable condition sociale. Si la mise en scène n’évite pas quelques conventions, on saluera tout de même ce jalon du septième art saoudien, dans sa mise en exergue d’un discours émancipateur, en défendant le droit des femmes.
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.
roger w 10 mars 2013
Wadjda - Haifaa al-Mansour - critique
Pur bijou, ce tout premier film saoudien est une formidable surprise. Non seulement la situation des femmes scandalise, mais le film parvient à éviter le psychodrame grâce à la personnalité espiègle de sa jeune actrice. Un pur moment de grâce cinématographique.