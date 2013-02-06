Wadjda - Haifaa al-Mansour - critique

Résumé : Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite. Bien qu’elle grandisse dans un milieu conservateur, c’est une fille pleine de vie qui porte jeans et baskets, écoute du rock et ne rêve que d’une chose : s’acheter le beau vélo vert qui lui permettra de faire la course avec son ami Abdallah. Mais au royaume wahhabite, les bicyclettes sont réservées aux hommes car elles constituent une menace pour la vertu des jeunes filles...

Critique : Des petites filles psalmodient un chant religieux en chœur. Parmi elles, une gamine, chaussures Converse aux pieds, qui n’obtempère pas. Elle ira prendre dehors la lumière, celle du soleil, avant d’écouter chez elle une chanson pop entraînante. Nous sommes en Arabie Saoudite, où les femmes sont contraintes de dissimuler leur corps, où les élèves de sexe féminin sont obligées de parler à voix basse à l’école, tandis que les hommes peuvent tranquillement déambuler soit en bras de chemise, soit dans des vêtements d’une blancheur immaculée, signe d’une vertu qu’on leur attribue naturellement. Quant aux jeunes garçons, ils peuvent plastronner avec leurs vélos dans la rue.

Mais Wadjda n’en a cure, qui tient d’abord tête à un adulte récriminateur, ne se couvre pas toujours le visage, parle sans complexe aux hommes (« C’est normal que tu sois jamais allé à l’école, tu es trop grande gueule », lance-t-elle à un chauffeur de taxi). Surtout, la frondeuse lorgne une de ces bicyclettes que chevauche fièrement son camarade Abdallah, et thésaurise bientôt son argent pour acheter l’objet de ses rêves. Elle veut symboliquement faire la course avec ce jeune garçon qui la toise. L’héroïne de ce joli long métrage semble tout droit sortie d’une œuvre de Marjane Satrapi : elle incarne une résistance entêtée, sans avoir conscience de ce qui pèse sur elle, spontanément acquise à la liberté, comme une respiration naturelle. Son comportement prend à revers les injonctions d’une société intrinsèquement phallocrate, où la femme est constamment asservie. Elle saisira l’opportunité d’un concours coranique pour tenter de gagner la somme providentielle offerte au gagnant.

La réalisatrice Haifaa al-Mansour a tourné dans conditions difficiles ce long-métrage aux intentions politiques très claires : à travers deux évocations, celles de la mère et de la fille, elle documente une semblable condition sociale. Si la mise en scène n’évite pas quelques conventions, on saluera tout de même ce jalon du septième art saoudien, dans sa mise en exergue d’un discours émancipateur, en défendant le droit des femmes.