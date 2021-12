West Side Story - Steven Spielberg - critique

Résumé : WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New York de 1957.

Critique : Tout le monde est capable de fredonner un air de cet opéra fleuve, sans forcément toujours faire le lien avec le film de Robert Wise et Jerome Robbins. Steven Spielberg entreprend le pari risqué de faire revenir à la mémoire des spectateurs de toutes les générations le souvenir de la comédie musicale de 1961, récompensée par près de dix Oscars. Le réalisateur américain rallonge le propos de presque quarante minutes pour notre plus grand plaisir, dans une effusion de couleurs, sons et enchantements. Il s’attaque à l’œuvre musicale de Berstein dans des décors de toute beauté, qui ramènent le spectateur dans le New York de la fin des années 50, écrasé par un capitalisme qui battait son plein et une délinquance des rues, perçue comme incontrôlable par les pouvoirs publics.

Copyright Walt Disney Germany

Le qualificatif immédiat qui vient est moderne. En effet, le récit oppose deux bandes rivales qui se partagent le pouvoir de la rue. Le scénario interroge en quelque sorte le modèle communautaire américain qui annihile la différence ethnique dans la machine productive, la renvoyant au domaine privé des territoires. Du coup, cette bataille entre groupes rivaux (Battle, diraient les jeunes aujourd’hui), fait référence au mythe social toujours pas épuisé de Roméo et Juliette, qui met dos à dos deux communautés en lutte pour leur hégémonie. Hélas, le débat demeure le même aujourd’hui dans un contexte de croissance migratoire et de hausse de la pauvreté de masse. Les politiques esquivent le sujet, parfois en creusant les haines pour les plus extrémistes d’entre eux. Une séquence remarquable dans un commissariat de police, construite comme une scène de théâtre, réécrit cet antagonisme délétère entre une police à renforcer pour éradiquer la délinquance et un effort social en faveur des exclus à mettre en place. Subtilement, Spielberg construit une œuvre qui n’a pas pris une seule ride, et dont l’analyse sociologique est d’une formidable actualité.

Copyright Walt Disney Germany

Le génie du metteur en scène est d’avoir invité au milieu de ses jeunes comédiens, totalement bluffants d’énergie, l’actrice Rita Moreno. Elle interprétait la petite amie de Bernardo dans le premier film et, du coup, tisse un lien évident entre le long-métrage de Wise et celui de Spielberg.

Le spectateur est totalement emporté dans cet opéra immortel. Les chorégraphies sont époustouflantes de précision dans un spectacle où les acteurs chantent et dansent. On se réjouit d’une pareille vitalité et d’un plaisir manifeste à manier la caméra et la mise en scène. En attestent ces prises de vue filmées par des grues comme au bon vieux temps où les drones n’existaient pas encore. Le cinéaste excelle dans l’art de raconter des histoires et de posséder le grand écran. L’auteur d’ET, l’extraterrestre ou de La Liste de Schindler apparaît comme un maître incontestable du merveilleux et du témoignage social. Dans la beauté et la puissance que le film dégage, West Side Story se situe à l’interface de ces deux qualités.

Copyright Walt Disney Germany

Steven Spielberg offre une grande chance aux jeunes et aux plus anciens spectateurs de redonner vie à l’œuvre de Jerome Robbins et Robert Wise. Une fois de plus, il régale le spectateur dans un récit chantant et dansant absolument maîtrisé, sans aucune fausse note.