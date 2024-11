2046 - Wong Kar-wai - critique

Résumé : Hong Kong, 1966. Dans sa petite chambre d’hôtel, Chow Mo-wan, écrivain en mal d’inspiration, tente de finir un livre de science-fiction situé en 2046. À travers l’écriture, Chow se souvient des femmes qui ont traversé son existence solitaire...

Critique : 2046 est à In the Mood for Love ce que Dancer in the Dark était à Breaking the Waves : une sorte de calque éblouissant qui, par la magie du trompe-l’œil, alimente une thématique complexe et provoque des réactions exacerbées. Plus précisément, Wong Kar-wai se sert des réminiscences d’In the Mood for Love pour mettre en scène un drame glacé et stylisé sur le souvenir, qui s’adresse aussi bien à l’intellect qu’aux sentiments. En filigrane, il propose une réflexion sur la création, doublée d’histoires d’amour plurielles et d’une mise en abyme sur l’artiste, sa vie, son œuvre.

L’écrivain (Tony Leung Chiu-wai) utilise les détails de son quotidien pour édifier un récit de science-fiction éminemment romantique. Les souvenirs et les secrets d’alcôve grouillent, se confondent, se perdent puis se retrouvent tous dans le fil ténu d’un récit étrange autour d’un mystérieux train qui accompagne des hommes meurtris à la recherche d’un visage aimé et perdu. On retrouve tous les petits riens qui font les plus grands écheveaux passionnels du réalisateur : des larmes nichées dans le creux des joues, des frôlements de corps, des regards subreptices. Tous les fragments érotiques de la passion charnelle dont le réalisateur décortique avec l’acuité qu’on sait le mécanisme fascinant en trois étapes : physique (Zhang Ziyi), métaphysique (Faye Wong), romantique (Gong Li).

© 2024 The Joker Films. Tous droits réservés.

Seulement, sous cette rhétorique bien huilée, il se cache quelque chose de plus subtil. Quelque part entre la redondance et l’expérimentation, 2046 ouvre deux brèches dans le cinéma de Wong Kar-wai : celles de l’autodérision parodique et de la radiographie filmographique. En confrontant Tony Leung Chiu-wai, son acteur fétiche, à ses anciennes amours (Faye Wong dans Chungking Express, Maggie Cheung dans In the Mood for Love) et ses nouvelles (Zhang Ziyi), l’esthète chinois livre une sorte de film-somme viscéralement nostalgique et mélancolique sur l’angoisse du temps qui passe et les erreurs du passé. C’est souvent beau, fatalement frustrant compte tenu les attentes suscitées, foncièrement enivrant par son esthétisme léché à l’extrême. D’où une impression de film hybride, tantôt sublime, tantôt redondant, tantôt sensuel, tantôt obsolète.