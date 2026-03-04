Alter ego - Nicolas Charlet, Bruno Lavaine - critique

Résumé : Alex a un problème : son nouveau voisin est son sosie parfait. Avec des cheveux. Un double en mieux, qui va totalement bouleverser son existence.

Critique : D’un côté, il y a Alex, un voisin acariâtre, au bord de la crise de nerf, et franchement insupportable ; et de l’autre, Axel, un homme très beau, accompagné par sa tout aussi magnifique épouse, épanoui, l’inverse même du premier. Et pourtant, ils se ressemblent comme deux gouttes d’eau, sauf que l’un est atteint de calvitie, là où le second expose une chevelure fournie. Dès la première scène d’amour entre Alex et sa femme, le ton est donné : celui d’une comédie absurde, impertinente, qui ne se prend surtout pas au sérieux.

La grande difficulté d’une comédie au cinéma est de parvenir à faire rire. Alter ego atteint parfaitement son objectif, dans un style enjoué, sympathique et drôlement rythmé. On rit du début à la fin, grâce à un récit qui précipite les personnages dans une série de scènes toutes aussi absurdes les unes que les autres, se moquant au passage de la bourgeoisie moyenne française ne parvenant pas à se satisfaire de ce qu’elle vit. Les réalisateurs poussent leurs protagonistes dans un comique de situation qui n’est jamais entaché d’aucune faute de goût. Bien au contraire, ils allient la subtilité au rire franc, dans une écriture qui par bien des aspects fait penser à la tradition théâtrale française à la manière de Labiche ou Feydeau.

Laurent Lafitte, Blanche Gardin, Olga Kurylenko et Marc Fraize tiennent le haut de l’affiche avec un indéniable talent. On ressent que le tournage s’est déroulé dans une franche bonne humeur qui se dégage dans la complicité apparente des acteurs. Ils n’hésitent pas à grossir les traits de leurs personnages, jusqu’à les rendre ridicules. Mais Molière nous a appris tous les ressorts du rire, notamment avec sa pièce La critique de l’école des femmes où le comique devient la colonne vertébrale d’une réalité qui n’a pas peur de pousser les limites du grotesque.

Le prix d’interprétation décerné à Laurent Lafitte au Festival de l’Alpe d’Huez est plus que mérité. L’acteur fait la démonstration qu’il est capable de tout jouer. Il se dédouble ici dans la peau d’Alex et Axel, montrant tout une palette de mimiques spécifiques aux deux rôles qu’il compose. On reconnaît physiquement le comédien, mais les deux personnages semblent tout à fait différents. L’acteur en rajoute dans la caricature, et c’est là tout le charme de cette comédie qui n’a jamais peur de se frotter au ridicule. L’acteur à la carrière très fournie au cinéma ou au théâtre trouve sans doute ici l’un des meilleurs rôles de composition.

Alter ego est une œuvre joyeuse, énergique, qui a déjà tout l’air d’un film culte. De plus, l’humour employé est universel, permettant le temps du film de réunir tous les âges. Les deux réalisateurs n’épargnent aucun des personnages qui cèdent tous à la facilité du mensonge, du faux-semblant et de la trahison. Les spectateurs sévères pourraient contester, sur la fin, la légitimité de se moquer d’une personne en situation de handicap ; mais on ne saurait reprocher à Nicolas Charlet et Bruno Lavaine de vouloir blesser quiconque.

Les deux cinéastes forment l’un des plus célèbres duos d’humoristes français. Ils ne démentent pas ici leur capacité à se départir du réel dans un récit autant fantasque que décalé, où les interprètes disposent d’un espace qui laisse la place à l’étendue de leur talent.