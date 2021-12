Annette - Leos Carax - critique et test Blu-ray

Résumé : Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.

Critique : On peut adorer, détester Annette. Mais il est à parier que personne ne l’oubliera. Si c’était cela, le cinéma ? Essayer de produire un grand film, explorer sa vision, coûte que coûte ? C’est ce que fait Leos Carax à chaque sortie, et il semblerait qu’il ait poussé le curseur encore plus loin, huit ans après Holy Motors.

Carax est à part. Il possède une vision forte, et se donne les moyens de la mener à son terme, comme peu en sont capables. Qui d’autre que lui aurait pu accoucher d’un projet aussi fantaisiste, d’une proposition aussi radicale qu’Annette ? Le tout en ne ratant rien, ou plutôt en réussissant à peu près tout ? Difficile à dire. Toujours est-il qu’un tel défilé de couleurs et d’instruments donne à merveille le coup d’envoi du soixante-quatorzième Festival de Cannes, qui pouvait difficilement rêver d’un meilleur étendard, pour rappeler au monde que le cinéma en salles a encore un avenir. Un avenir radieux.

Car Annette coupe le souffle. C’est même son intention avouée dès le générique de début. Le film se caractérise ainsi par une ambition folle, une générosité à toute épreuve. C’est un festival sensitif, déployant sa force dramatique à travers une mise en scène audacieuse, d’autant qu’elle fut compliquée par les enregistrements vocaux et musicaux, en direct sur le plateau, ce qui a nécessité des aménagements.

Carax filme les corps tournoyants s’enlacer, se rencontrer avec une délicatesse portée par la douceur de la lumière parfaitement soignée de Caroline Champetier. Elle illumine des comédiens dont l’engagement est total – comment pourrait-il en être autrement ?– et qui parviennent à jouer, à chanter avec naturel et intensité. Simon Helberg brille, notamment lors d’un plan-séquence musical et virevoltant qui sert de pivot au récit. Marion Cotillard confirme qu’elle est à l’affiche de projets toujours plus fous et qu’elle peut tout jouer, tandis qu’Adam Driver assomme par sa présence physique. Son visage grave révèle au fur et à mesure du film un peu plus du potentiel monstrueux de son personnage, jusqu’à parvenir à attendrir le spectateur tout en l’effrayant. Fragile équilibre.

Carax laisse peu à peu sa place à Annette, la fille d’Ann et Henry, jusqu’à ce qu’elle devienne le centre d’une histoire qu’elle aura traversé avec le corps d’une marionnette, comme un symbole de l’utilisation qui en est faite par son père Henry. Au centre d’un jeu dangereux orchestré par ce dernier, c’est elle qui sera la clé d’un dénouement tendre et déchirant, porté par l’affection et la rancœur.

Le film propose un discours sur l’amour, qu’il montre au début sous son jour le plus enivrant. Quelle meilleure ouverture de festival, quelle meilleure sensation de liberté que Henry et Ann, roulant à toute allure sur leur moto, chantant leur passion à tue-tête ? A moins que ce ne soit qu’un prétexte pour mieux faire sentir l’abîme qui les attend…

Finalement, la folle composition des Sparks fait entrer l’œuvre dans une autre dimension. Le groupe, fondé en 1968 par les frères Mael, est à l’origine de l’histoire, qui a ensuite été retravaillée avec Carax.

Leur travail confère ce qu’il faut de vibrant, de lumineux, à un long-métrage qui restera dans les esprits.

Le Blu-ray :

UGC Vidéo propose une édition vidéo DVD et Blu-ray depuis le 17 novembre 2021.

L’image

L’image, claire comme de l’eau de roche, est parfaite en Blu-ray.

Le son

C’était la moindre des choses, mais cela va mieux en le disant : Annette s’écoute autant qu’il se regarde. Le spectateur appréciera les mélodies enjouées du film dans une qualité ne souffrant d’aucun reproche.

Le bémol ne gênera que ceux qui ne sont pas familier avec l’anglais : il n’existe pas de doublage. Cependant, soyons honnête : elle eut été impossible à réaliser, voire criminelle, au vu de la nature du film.

Les suppléments

C’est la déception majeure de l’édition DVD/BR "simple". Pas de supplément, rien, et c’est bien dommage. Il y a tant à apprendre de la manière dont a été conçu Annette, film majeur de l’année, qu’on espérait au moins un petit commentaire, une petite interview... même une galerie photo ? Seul le Blu-ray Édition Fnac offre des suppléments, et pas des moindres. En y mettant le prix, le spectateur est servi : making-of, interview de Marion Cotillard, et surtout le CD de la bande originale des Sparks, à tomber.

