Cannes 2024 : Xavier Dolan président du Jury Un Certain Regard

Le réalisateur québécois succède à John C. Reilly pour la présidence du Jury Un Certain Regard, dans le cadre de la sélection officielle 2024 qui sera dévoilée le 11 avril.

News : « Je suis comblé par cet honneur que me fait le Festival de Cannes d’y retourner en qualité de Président du Jury Un Certain Regard, indique Xavier Dolan. Encore plus que de faire des films, découvrir les talents d’autres cinéastes a toujours été capital dans mon parcours tant personnel que professionnel. Ce mandat sera l’occasion de me dédier, avec les membres du Jury Un Certain Regard, à quelque chose d’artistiquement essentiel : les films, et leur quête de vérité. » Le Québécois Xavier Dolan avait été révélé à la Quinzaine des Réalisateurs 2009 : J’ai tué ma mère, récit d’un ado écorché, dont il était également l’interprète, se démarquait par son style incisif et remporta plusieurs prix. Sélectionné dans la section Un Certain Regard de la sélection officielle 2010, Les amours imaginaires confirmait l’inspiration du jeune homme, qui revint dans cette section en 2012 avec Laurence Anyways, prix d’interprétation pour Suzanne Clément.

Xavier Dolan © Shayne Laverdière. Tous droits réservés.

Sans doute le sommet de sa jeune filmographie est-il Mommy (2014), qui aurait pu avoir la Palme d’or, mais reçut un Prix du Jury amplement mérité, et partagé avec Godard... Après cela, Xavier Dolan obtint le Grand Prix du 69e Festival de Cannes avec Juste la fin du monde, tiré de la pièce de Jean-Luc Lagarce, et interprété par le regretté Gaspard Ulliel. Ses trois autres longs métrages, dont Matthias & Maxime (compétition officielle Cannes 2019) ont été des échecs critiques et publics, la crise de la trentaine semblant moins inspirer le réalisateur. Mais il a pu continuer à briller comme acteur dans des films d’autres cinéastes, comme Illusions perdues (2021) de Xavier Giannoli, qui lui valut une nomination au César du meilleur acteur dans un second rôle.