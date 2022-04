Illusions perdues - Xavier Giannoli - critique + test DVD

Résumé : Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s’achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.

Critique : Aujourd’hui, on appellerait ce phénomène de mensonge médiatique un buzz, surtout quand le bruit de telle ou telle critique sur la place publique fait renchérir les enchères et les gains pour les actionnaires du journal. C’est tout l’enjeu de cette belle interprétation du roman d’Honoré de Balzac, Les illusions perdues, qui met en scène un jeune provincial de vingt ans, hanté par le besoin de reconnaissance et l’envie d’accéder à la société noble de son époque. Il porte un nom sans particule de par son père, alors que sa mère était manifestement d’origine sociale élevée. Roturier de naissance, le jeune homme s’engouffre alors dans les bras d’une capitale parisienne, décadente et bruyante, où la bourgeoisie tente de détrôner la noblesse dans sa conquête du pouvoir.

Illusions perdues est une œuvre résolument moderne. Elle réunit une pléiade d’artistes, tous aussi doués les uns que les autres, qui accompagnent les pas déjà bien assurés du comédien Benjamin Voisin. L’acteur illumine proprement le récit, traversé de mille couleurs, de costumes exceptionnels et de décors tous aussi merveilleux les uns que les autres. Xavier Giannoli décrit un Paris du 19ème siècle tout autant flamboyant que rongé par le risque du passage de la dictature royale à celle d’un certain Napoléon Bonaparte. Pendant ces deux heures et demie très denses, on se demande si le réalisateur n’est pas en train de dresser une critique acide sur notre propre période contemporaine, qui tente de faire vivre les notions de démocratie. Les peuples pauvres et riches, puissants et dominés, sont opposés dans une fracture irréparable et radicale, quand bien même l’amour et la solitude peuvent parfois amener les cœurs à se rassembler. La désir de réussite, à travers une figure emblématique des romans de Balzac, se joue d’un déterminisme social pesant. Le film restitue la comédie humaine dans ce qu’elle peut avoir de touchant et de diaboliquement redoutable.

Illusions perdues constitue aussi une œuvre romantique. Une voix en off accompagne le récit qui devient une sorte de machine romanesque, comme si Balzac lui-même s’était invité dans ce voyage cinématographique. Xavier Giannoli se plaît à décrire des personnages hauts en couleur, dans une mise en scène mouvementée et brillante. Le long-métrage est une opportunité d’abord à raconter une belle histoire et à nous réconcilier avec la littérature romantique qui participe au patrimoine culturel de notre nation. Pendant tout le récit, on se surprend à vouloir ré-ouvrir sans tarder les volumes de Balzac dont on retient souvent les fastidieuses lignes de description. Ici, au contraire, l’art de raconter des histoires est permanent. Giannoli décrit une société extrêmement cruelle, où chacun tente de défendre ses intérêts corporatistes, au mépris hélas de l’universalité de l’amour.

Voilà donc une œuvre automnale qui réconciliera sans aucun doute l’ardent besoin de se protéger du froid dans une salle de cinéma et de s’abandonner à l’éternité d’un classique de la littérature française.

Le test DVD

Image :

L’image s’accommode à merveille de la reconstitution fidèle d’une époque révolue mais prêtant toujours à nous faire rêver. Vous allez en prendre plein les mirettes. Cette invitation au voyage dans le Paris dépeint par Balzac ne saurait se refuser.

Son :

Le son est plus qu’à la hauteur : on touche au sublime. Qu’il s’agisse de la version originale française 2.0 ou de la version originale française 5.1, le spectateur se laissera aisément transporté par le lyrisme de haut vol de cette fresque ambitieuse.

Compléments :

Nous n’avons droit qu’à la bande-annonce du film. Une édition spéciale FNAC limitée offre, via un DVD bonus exclusif, un entretien (que nous n’avons pas pu visionner) entre le réalisateur Xavier Giannoli et la journaliste Marie Sauvion (Télérama).