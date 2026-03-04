Christy - David Michôd - critique

Résumé : Inspiré d’une histoire vraie, Christy retrace l’ascension tumultueuse de la boxeuse Christy Martin, qui est passée de l’anonymat à la célébrité. La légendaire ténacité de Christy sur le ring cache en réalité des combats plus intimes avec sa famille, son identité et une relation toxique qui pourrait bien se transformer en une question de vie ou de mort.

Critique : Christy Martin est une sportive accomplie. Elle brave tous les combats de boxe les uns après les autres, préfigurant dès les années 1990 la reconnaissance de la boxe féminine aux États-Unis comme un sport digne d’intérêt. Sa vie personnelle est moins heureuse que ses exploits sportifs, empêchée par une mère tyrannique de vivre sereinement son homosexualité. Et c’est ainsi que la jeune femme est poussée dans les bras de son entraîneur, un type immonde, avec lequel elle va vivre les pires heures de son existence.

Christy joue ainsi sur les paradoxes. D’un côté, il y a cette jeune athlète, déterminée, qui ne recule devant aucune des compétitrices, osant les braver avec son lot d’insultes et de provocations. De l’autre côté, il y a l’épouse, sous l’emprise totale d’un homme qui la manipule à ses propres fins et, peu à peu, multiplie les coups et humiliations. Le paradoxe de la femme à la fois battante et vulnérable constitue la ligne conductrice de la narration qui est issue du parcours véritable de Christy Martin, devenue aujourd’hui un symbole en matière de lutte contre les violences intra-familiales.

À l’instar du destin extraordinaire et tragique de la sportive, le film décline les thématiques de l’homosexualité féminine, des compétitions de boxe, de la violence conjugale et du féminisme. En ce sens, le long-métrage restitue bien la combativité et le courage dont l’héroïne a dû faire preuve, grâce à l’interprétation parfaite de Sydney Sweeney dans la peau de la boxeuse. Certes, on n’est pas au même niveau de prestation artistique que Timothée Chalamet dans Marty Supreme mais autant les scènes de combat que celles où elle doit affronter la violence de son mari donnent à voir une interprétation impressionnante. De plus, le scénario échappe à la tentation manichéenne, présentant la jeune femme comme une personnalité assez clivante, insultante vis-à-vis de ses adversaires, et ne la réduisant surtout pas au seul statut de victime.

Christy n’a pas la puissance du chef d’œuvre de David Michôd Animal Kingdom ou encore de son adaptation de Shakespeare The King, mais il a le mérite de montrer toutes les figures de cette sportive tout en contrastes. Le film célèbre à sa façon l’effort de persévérance que toute victime de violence conjugale doit endosser, si elle ne veut pas être reléguée à la triste liste des femmes qui ont succombé sous les coups de leur mari. Pour autant, les scènes de combat dans les rings démontrent le pouvoir de résilience de Christy Martin et empêchent le récit de tomber dans le mélodrame insipide. La réalisation échappe avec brio au misérabilisme et à une forme de complaisance malsaine.

On retiendra surtout de ce long-métrage l’interprétation de la jeune actrice Sydney Sweeney. Elle trouve ici son premier grand rôle après La femme de ménage, et devrait être propulsée au niveau des stars de cinéma, après une carrière surtout consacrée aux séries télévisées.