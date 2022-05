Close - Lukas Dhont - critique

Résumé : Léo et Rémi, treize ans, sont amis depuis toujours. Jusqu’à ce qu’un événement impensable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de comprendre…

© FDC / Philippe Savoir

Critique : C’est le second long métrage de Lukas Dhont, qui avait connu un succès critique et public avec Girl, couronné de prix dont la Caméra d’or, la Queer Palm et le prix FIPRESCI. Après ce récit fort d’un ado transgenre, le réalisateur belge explore à nouveau les affres de la jeunesse, donnant à son histoire une tonalité semi-autobiographique. Léo et Rémi, les deux protagonistes, sont à la frontière de l’enfance et de l’adolescence. Ils sont très proches et leur amitié les rend complices à l’école (ils sont dans la même classe) comme pendant leurs temps de loisirs. Ils vivent en harmonie avec des parents aimants et nouent des relations positives avec les autres pré-adolescents qu’ils côtoient. D’où vient alors le trouble qui semble parfois les contrarier et pourquoi de temps en temps se rejettent-ils alors qu’ils s’apprécient considérablement et se montrent presque aussi fusionnels que des frères jumeaux ? Le cinéaste a déclaré dans le dossier de presse : « Je voulais faire un film qui soit un hommage à des amis que j’ai perdus, par ma faute car je prenais mes distances et j’avais l’impression de les trahir. Je l’ai fait dans un état de confusion, pensant que c’était la meilleure chose à faire. Je voulais aussi parler de la perte d’un être cher et de l’importance du temps passé avec celles et ceux que l’on aime. Tout s’est écrit autour de cette intimité rompue et du sentiment de responsabilité ou de culpabilité. C’est en quelque sorte le début du chemin vers l’adolescence. Je voulais vraiment parler de ce poids éprouvé quand on se sent responsable mais qu’on ne peut pas en parler ».

© Kris Dewitte 2022 Agat Films et Cie

Le résultat est remarquable. Non seulement Lukas Dhont évite tous les pièges que son sujet lui tendait (sentimentalisme, joliesse, clichés sur le départ de l’enfance) mais il en fait une œuvre forte. Coécrit avec Angelo Tijssens, le scénario trouve un équilibre entre le non-dit et l’analyse psychologique, laissant le spectateur dénouer les liens des ambiguïtés psychologiques, jusqu’à un dénouement poignant qui pourra faire écho à celui de Rosetta, et pas seulement en raison de la présence d’Émilie Dequenne. La force émotionnelle du film n’est pas due uniquement à ses qualités d’écriture mais aussi à une mise en scène sobre et limpide, aussi bien pour les scènes d’intérieur (le repas avec les deux familles, les répétitions de hockey) que pour celles utilisant le décor rural naturel.

© Menuet/Diaphana Films/Topkapi Films/Versus Production

L’équipe technique et artistique du film, qui est la même que celle de Girl, a effectué un travail formidable. C’est le cas de celui du directeur de la photo Frank van den Eeden qui joue admirablement sur les couleurs saisonnières. Notre seul bémol a trait au recours à une musique un peu trop envahissante et redondante, un procédé qui peut aussi s’interpréter comme un hommage aux grands mélodrames du genre, signés Sirk ou Minnelli. Le casting est quant à lui stupéfiant, à commencer par les jeunes Éden Dambrine (Léo), Gustav de Waele (Rémi) et Igor Van Dessel (le grand frère Charlie, personnage secondaire mais emblématique). Ils sont entourés par les prodigieuses Émilie Dequenne et Léa Drucker qui incarnent deux touchantes figures maternelles. Close confirme donc le grand talent de Lukas Dhont qui semble bâtir une œuvre cinématographique toute de grâce et de subtilité, tout en étant cohérente.