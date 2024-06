Daaaaaalí ! - Quentin Dupieux - critique + test DVD

Résumé : Une journaliste française rencontre Salvador Dalí à plusieurs reprises pour un projet de documentaire.

Critique : Il fallait s’appeler Quentin Dupieux pour s’aventurer dans un biopic qui n’en est pas un sur la figure incroyable de Salvador Dalí. Le réalisateur est à tous les postes : scénariste, metteur en scène, monteur et même directeur de la photographie. Il s’est surtout entouré d’une part de comédiens qui manifestement s’amusent beaucoup, et d’autre part de décorateurs et d’accessoiristes absolument fabuleux pour retrouver des objets connus sortis des peintures de l’artiste. Dupieux s’improvise à la comédie surréaliste dans un univers baroque, ensoleillé et follement décalé. Le récit de base s’articule sur le projet hasardeux d’une ancienne pharmacienne, devenue journaliste, qui tente par tous les moyens d’obtenir une interview écrite et filmée du peintre.

Copyright 2023 Atelier de Production

Le personnage de Dalí est interprété à cinq âges de sa vie, par des comédiens étonnants et talentueux, à savoir Pio Marmaï, Gilles Lellouche, Édouard Baer, Jonathan Cohen et Didier Flamand. Les protagonistes se croisent en bord de mer, dans des dîners et, à chaque fois, s’arrogent un accent chantant très proche de celui du véritable Dalí, pourvus de la fameuses moustache en U. Quentin Dupieux s’amuse autant que les acteurs à en rajouter dans la fantaisie, sans jamais sombrer dans la vulgarité et l’ineptie. Quant à Anaïs Demoustier, elle rayonne au milieu de ces bonhommes enjoués, dans la peau d’une apprentie journaliste timide et maladroite. Les dialogues ne reculent devant aucune facétie, dès lors qu’il s’agit de moquer les excès d’orgueil du maître de peinture.

Copyright 2023 Atelier de Production

Comme sans doute le genre l’exige, Quentin Dupieux utilise à souhait le comique de répétition tout au long de son film. Hélas, l’intérêt de l’effet de style clairement théâtral s’estompe assez rapidement sur la durée. Le spectateur se demande même s’il n’y a pas dans l’écriture du scénario un soupçon de complaisance et une facilité scénaristique pour mieux rendre plausibles les scènes décousues. Car le film virevolte dans tous les sens, pourvu qu’il puisse restituer une œuvre du peintre ou provoquer le rire. Mais avec ces variations temporelles, ces incises artistiques jusqu’au film assez récent de David Pujol, provoquent l’étourdissement des spectateurs qui peuvent perdre l’attention en cours de route. Du coup, les comédiens semblent à leur tour se dissiper dans des tics et des éclats baroques dont on finit par se lasser.

Vraiment, quelques années après l’hilarant Fumer fait tousser, ce Daaaaaalí ! est loin d’être le meilleur cru de Quentin Dupieux. Mais le travail des décors, des accessoires, et l’implication des interprètes (malgré les réserves formulées) finissent tout de même par sauver un film qui, sans le regard malicieux du réalisateur, se serait retrouvé dans le panthéon des navets au cinéma.

Laurent Cambon

Le test DVD

Image :

Le film est à découvrir ou redécouvrir absolument en DVD. Le staff technique a réalisé un travail formidable entre onirisme et réalité. L’absurde est roi à l’image du personnage de Dalí.

Son :

Le son se distingue avec sa petite musique répétitive mais loin d’être lancinante. Plusieurs versions sont offertes pour tout spectateur francophone avec une forte volonté inclusive.

Compléments :

– Entretien avec Quentin Dupieux, Jonathan Cohen et Édouard Baer (Cinexpérience de Sens Critique) :

L’idée est née il y a quatre ou cinq ans mais il fallait trouver le bon angle pour ce personnage toujours très drôle même dans le tragique selon Quentin Dupieux. Il souhaitait un bel hommage. Plusieurs questions émanent du public. Édouard Baer a un humour très piquant mais faisant mouche. C’était à chaque acteur de donner son meilleur Dali. Quentin Dupieux était le seul garde-fou. Il souligne que la narration n’a pas été facile. Pour s’imprégner du rôle, les acteurs se sont nourris de nombreuses interviews de Dalí. La peinture de Dalí n’était pas le moteur premier du film. C’est le rapport de l’artiste aux médias qui était l’objectif.

– Daaaaaalí à la plage, extrait du documentaire Fumer fait penser de Charles Bosson :

Il s’agit d’extraits de tournage : les deux scènes où la voiture de Dalí s’enlise dans la plage, mais le peintre, persuadé qu’elle peut encore avancer, prend la place de son chauffeur. De nombreux membres de l’équipe de tournage s’expriment et c’est un immense plus. Quentin Dupieux laisse la part belle à l’improvisation. Il lui arrive cependant parfois de s’isoler pour réfléchir mais la notion du bien-être (feel good) avec lui est essentielle.

– Rencontre avec Salvador Dali :

Une vraie interview avec le vrai Dali ! Nous n’en dirons pas plus pour ne pas vous gâcher la surprise. La résumer serait un exercice fort maladroit de surcroît. Soyez sûrs de vous régaler !

– Teaser

– Bande-annonce

Éric Françonnet