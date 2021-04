Déjà vu - la critique

Résumé : Suite à un attentat sur un ferry de la Nouvelle-Orléans, un agent (Denzel Washington) enquête sur l’assassinat d’une jeune femme qui semble être la clef du mystère. Le FBI lui offre un accès à une machine qui ouvre une fenêtre sur le passé...



Critique : Tony Scott, sans aucun doute le réalisateur le plus m’as-tu-vu du cinéma hollywoodien, le roi de la frime, du ralenti et de l’abus de filtres, est de retour, et avec lui Denzel Washington, déjà coupable d’un vomitif remake de Man on Fire. Le pire était donc à craindre de ce Déjà vu au titre pompeux. On frémit d’entrée de jeu : tous les tics de Scott sont présents dès une ouverture typique de ce réalisateur vraisemblablement fasciné par la violence et la mort, filmées comme de purs spectacles. Dans une mise en scène voyeuriste d’un attentat à la bombe sur un ferry, il s’attarde sur chaque visage d’enfant, chaque rire, en musique, au ralenti, avant de faire exploser tout ce petit monde. Un grand classique du monsieur, qui multiplie les cadres, les plans d’hélicoptère, en rase-motte, etc. Quand débarque, au ralenti toujours, un Denzel Washington qui sait mieux que quiconque prendre un air con, on s’affole. Pourtant, Scott n’est pas ici au meilleur (entendons au pire) de sa forme.



En effet, le début de l’enquête de notre héros, presque sobre, dans les décors décrépits de la Nouvelle-Orléans post-Katrina, est plutôt correct. On se prend alors à rêver d’une bonne vieille enquête policière fiévreuse, et c’est presque avec plaisir qu’on voit débarquer l’empâté Val Kilmer dans cette galère. A tort. Ce que le gros Val et ses copains vont apporter, c’est... une machine à voir dans le passé. Et nous voilà enfermés avec eux dans une sorte de caravane bourrée d’écrans de contrôle à "mater" la vie d’une demoiselle, assassinée quelques minutes avant l’attentat, et qui semblait en savoir trop... Incarnée par un sosie de Halle Berry, la belle se balade tout le temps en petite tenue, au ralenti bien sûr, et notre super-agent de tomber amoureux d’elle... le reste de l’histoire, terriblement improbable, limite grotesque, offre quelques moments de pur scottisme, telle cette course-poursuite en double espace temps (Washington, dans le présent, suit, au volant de sa voiture, le criminel qui prenait la même route quatre jours plus tôt, via des lunettes à voir dans le passé...)

Bref, Déjà vu porte plutôt bien son nom tant il compile des effets inutiles, un scénario insipide et des acteurs poseurs. Reste - aurait-on rêvé ? - qu’il laisse voir par trop courts moments la capacité qu’aurait Tony Scott de faire un blockbuster de meilleur goût s’il revenait aux bases du cinéma et ravalait son instinct increvable de frimeur de la réalisation...