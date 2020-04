L’attaque du métro 123 - Tony Scott - critique

Résumé : Walter Garber est aiguilleur du métro à New York. Comme chaque jour, il veille au bon déroulement du trafic, lorsque la rame Pelham 123 s’immobilise sans explication. C’est le début du cauchemar. Ryder, un criminel aussi intelligent qu’audacieux, a pris en otage la rame et ses passagers. Avec ses trois complices lourdement armés, il menace d’exécuter les voyageurs si une énorme rançon ne lui est pas versée très vite. Entre les deux hommes commence un incroyable bras de fer. Chacun a des atouts, chacun a des secrets, et le face-à-face risque de faire autant de victimes que de dégâts. La course contre la montre est lancée...

Critique : Pour L’attaque du métro 123, Tony Scott s’est entouré de Brian Helgeland, le scénariste de L.A Confidential et Mystic River et retrouve pour la quatrième fois Denzel Washington, après U.S.S Alabama, Man on fire et Déjà vu.

© Sony Pictures

Face à Denzel Washington, Tony Scott a placé une autre tête d’affiche, John Travolta. Si le premier incarne le bon et le second la brute, le cinéaste a décidé de ne pas proposer un héros « gentil », impeccable sous tous les angles. En effet, le premier rôle a des zones d’ombre, un passé professionnel entaché d’une affaire pas vraiment honteuse, mais qui entame sérieusement sa crédibilité. Par ailleurs, au contraire des habituels agents spéciaux, héros des films policiers, Denzel Washington campe un fonctionnaire de la NYC Transit (RATP new-yorkaise) dont les prises d’otage et les courses effrénées ne sont évidemment pas la spécialité ! Le personnage principal de L’attaque du métro 123 diffère donc des précédents protagonistes mis en scène par Tony Scott et se révèle être tout à fait vraisemblable dans sa position de « Monsieur Tout Le Monde ».

© Sony Pictures

Notre héros évolue dans les bureaux du quartier général du réseau ferroviaire et dans une ville présentée quasi systématiquement en accéléré sur fond de rap et de hip-hop, avec une luminosité particulièrement forte. Cette atmosphère colorée crée un contraste radical avec l’ambiance glauque qui règne en sous-sol, dans la rame prise en otage. Seule la voix tantôt mielleuse, tantôt énervée de Travolta, rompt ponctuellement le silence. La réalisation clipesque aurait pu être scandaleusement insupportable, si elle n’était pas totalement assumée par son cinéaste qui en fait véritablement le style du long-métrage, y ajoutant de temps à autre quelques dialogues humoristiques. Les séquences à l’eau de rose, filmées au ralenti sont, quant à elles, malvenues puisqu’elles se vautrent dans les clichés et font intervenir des personnages qui ne servent pas le récit et le ralentissent quelque peu.

L’attaque du métro 123 ne renouvelle certainement pas le thriller et son manque de finesse ne le rend pas délectable à chaque instant, mais on se satisfait des prestations impeccables des deux stars et du suspense qui se dégage de cet honnête divertissement, efficacement troussé.