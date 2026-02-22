Dernier domicile connu - José Giovanni - critique

Le 22 février 2026
Polar mélancolique, pessimiste comme rarement, dominé par le duo réussi Marlène Jobert/Lino Ventura.
- Réalisateur : José Giovanni
- Acteurs : Lino Ventura, Michel Constantin, Marlène Jobert, Paul Crauchet, Marcel Pérès, Germaine Delbat, Jean Sobieski, Alain Mottet, Béatrice Arnac, Monique Mélinand, Raymond Meunier, Régine Lovi, Bianca Saury, Philippe March
- Genre : Policier / Polar / Film noir / Thriller / Film de gangsters
- Nationalité : Français, Italien
- Distributeur : Valoria Films
- Durée : 1h54mn
- Date de sortie : 25 février 1970
L'a vu
Veut le voir
Résumé : Paris. Marceau Leonetti (Lino Ventura), un inspecteur de la police judiciaire aux brillants états de service, est aussi réputé pour son caractère bien trempé. Un jour, par hasard, il arrête un jeune chauffard en état d’ivresse. Il s’avère que ce dernier est le fils d’un célèbre avocat.
Critique : Le rôle de cet inspecteur irréprochable mais peu commode semblait taillé sur mesure pour Lino Ventura, qui d’ailleurs est excellent.
Le film, tiré d’un roman noir de l’Américain Joseph Harrigton, est basé sur l’association de deux enquêteurs pour le moins dissemblables. Leonetti a été relégué dans un petit commissariat de Paris. Pour affronter le célèbre avocat, il se voit adjoindre une jeune stagiaire totalement inexpérimentée. Dans un premier temps, Jeanne Dumas (Marlène Jobert), timide et maladroite, fait les frais de sa collaboration avec le grognon fonctionnaire de police. Il sont visiblement désœuvrés et se voient chargés de rechercher un témoin-clé dans une affaire de meurtre à la veille d’un procès.
- Copyright Rizzoli Film S.p.a./Simar Films/Cité Films/Valoria Films
Il y a quelque chose de triste, voire de désespéré dans ce récit aux accents misanthropes. Les deux collègues, dans leur quête, rencontrent des personnages sombres et souvent fragiles : un mari rêveur et original, un concierge retraité et malade dans un minable pavillon de banlieue, un colosse un peu simple dans un garde-meubles, ou encore un cordonnier méfiant : et il sont entourés de collègues carriéristes bien que peu investis. La fin, guère optimiste, confirme une ambiance de désenchantement.
Le duo Ventura/Jobert fonctionne impeccablement dans cet amer film policier qui s’avère être aussi un précieux témoignage sur le Paris de l’époque. C’est l’une des meilleures réalisations de José Giovanni. À noter aussi, le rôle de parfait salaud, froid et cruel, interprété par un très juste Michel Constantin.
Galerie photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.