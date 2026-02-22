Dernier domicile connu - José Giovanni - critique

Résumé : Paris. Marceau Leonetti (Lino Ventura), un inspecteur de la police judiciaire aux brillants états de service, est aussi réputé pour son caractère bien trempé. Un jour, par hasard, il arrête un jeune chauffard en état d’ivresse. Il s’avère que ce dernier est le fils d’un célèbre avocat.

Critique : Le rôle de cet inspecteur irréprochable mais peu commode semblait taillé sur mesure pour Lino Ventura, qui d’ailleurs est excellent.

Le film, tiré d’un roman noir de l’Américain Joseph Harrigton, est basé sur l’association de deux enquêteurs pour le moins dissemblables. Leonetti a été relégué dans un petit commissariat de Paris. Pour affronter le célèbre avocat, il se voit adjoindre une jeune stagiaire totalement inexpérimentée. Dans un premier temps, Jeanne Dumas (Marlène Jobert), timide et maladroite, fait les frais de sa collaboration avec le grognon fonctionnaire de police. Il sont visiblement désœuvrés et se voient chargés de rechercher un témoin-clé dans une affaire de meurtre à la veille d’un procès.

Il y a quelque chose de triste, voire de désespéré dans ce récit aux accents misanthropes. Les deux collègues, dans leur quête, rencontrent des personnages sombres et souvent fragiles : un mari rêveur et original, un concierge retraité et malade dans un minable pavillon de banlieue, un colosse un peu simple dans un garde-meubles, ou encore un cordonnier méfiant : et il sont entourés de collègues carriéristes bien que peu investis. La fin, guère optimiste, confirme une ambiance de désenchantement.

Le duo Ventura/Jobert fonctionne impeccablement dans cet amer film policier qui s’avère être aussi un précieux témoignage sur le Paris de l’époque. C’est l’une des meilleures réalisations de José Giovanni. À noter aussi, le rôle de parfait salaud, froid et cruel, interprété par un très juste Michel Constantin.