No Country for Old Men (Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme) - Joel & Ethan Coen - critique

Résumé : La cavale à travers le Texas, d’un homme ayant découvert une mallette lui ouvrant le chemin vers la richesse et... les ennuis !

Critique : Et s’il s’agissait du meilleur film des Coen bros ? C’est la question que l’on se pose à la sortie de cet authentique chef-d’œuvre qui propose une réflexion sur la violence au cinéma aujourd’hui, sur les tueurs du cinéma américains d’aujourd’hui qui ont balayé les cow-boys d’antan. Le titre - maladroitement traduit en français - résume à lui seul l’intrigue : le"old man", c’est un shérif (Tommy Lee Jones, remarquable encore une fois) au bout de son rouleau existentiel qui croyait en des valeurs anciennes et se trouve dépassé par une nouvelle génération de gangsters dépourvus de la moindre trace d’humanité. C’est d’ailleurs là que le film est très beau : dans son souffle crépusculaire, son monologue déchirant et étrange sur un rêve. L’action se déroule idéalement dans le "country", qui devient un "no country", l’Ouest américain, le Texas, région frontalière et reflet bouillonnant d’un monde en pleine mutation. Ces indices nourrissent la profondeur de champ. Au premier plan, une chasse à l’homme infernale, hilarante, tendue. La proie, c’est le cow-boy halluciné (Josh Brolin, épatant) qui un matin découvre en plein désert des corps massacrés, des voitures calcinées, un chargement de drogue et une valise remplie de biftons. Le chasseur, c’est le Terminator coiffé comme un Playmobil (Javier Bardem, génial), une bête à tuer qui devrait sans peine rejoindre le Dude au rayon des personnages coeniens improbables et charismatiques.

En adaptant un roman de Cormac McCarthy, les frères Coen reviennent avec du lourd. Du bon. Du sérieux. Avec une virtuosité de chaque instant, ils peaufinent des dialogues taillés au rasoir et ouvrent de nouvelles perspectives. Double plaisir du terrain familier et du territoire inconnu. Les frangins ne font jamais les mêmes choses de la même façon mais on les reconnaît quand même. Ils savent mieux que personne choisir, looker et combiner des interprètes qui se mettent mutuellement en valeur et apparaissent individuellement sous des dehors insoupçonnés. Mais c’est dans sa maturité que le film impressionne. Avec l’âge et l’expérience, les frères se sont transformés en vieux cowboys eastwoodiens qui peuvent traiter de la mort, de la perte, des vies déglinguées, des frontières et des limites qui n’existent plus avec autant de drôlerie que de tristesse, d’ironie que de mélancolie. C’est toute la valeur de ce film-somme dont la seule vraie faiblesse serait d’atteindre un sommet stratosphérique et peut-être insurpassable pour les deux cinéastes. C’est dire sa qualité, précieuse.