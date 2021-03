Burn after reading - la critique

Après No country for the old man, cette comédie hilarante confirme le retour en forme des frères Coen. Jubilatoire.

L’argument : Osborne Cox, analyste à la CIA, est convoqué à une réunion ultrasecrète au quartier général de l’Agence à Arlington, en Virginie. Malheureusement pour lui, il découvre rapidement l’objectif de cette réunion : il est renvoyé. Cox ne prend pas très bien la nouvelle. Il rentre chez lui à Georgetown pour écrire ses mémoires et noyer ses ennuis dans l’alcool - pas nécessairement dans cet ordre. Sa femme, Katie, est consternée, mais pas vraiment surprise. Elle a une liaison avec Harry Pfarrer, un marshal fédéral marié pour qui elle décide alors de quitter Cox.

Quelque part dans une banlieue de Washington, à des années-lumière de là, Linda Litzke, employée au club de remise en forme Hardbodies Fitness, a du mal à se concentrer sur son travail. La seule chose qui l’intéresse, c’est l’opération de chirurgie esthétique d’ampleur qu’elle désire subir. Elle compte sur son collègue, Chad Feldheimer, pour faire son boulot à sa place. Linda est à peine consciente que le directeur de la salle de sport, Ted Treffon, est fou d’elle, même si elle rencontre d’autres hommes via Internet.

Lorsqu’un CD contenant des informations destinées au livre de Cox tombe accidentellement entre les mains de Linda et Chad, tous deux décident de tirer parti de cette aubaine.

Notre avis : Après l’excellent No country for the old man en janvier, les frères Coen concluent avec brio cette année cinématographique par une comédie satirique plus légère. Cette parodie des films d’espionnage permet de confronter de simples citoyens américains - principalement les employés d’un club de fitness - à une intelligentsia qu’ils ne comprennent pas - l’ambassade russe et la CIA. Mais que ce soit dans les hautes strates du pouvoir ou au niveau des individus lambda, la sottise semble équivalente. Comme à son habitude, le duo se comporte en véritable observateur de la bêtise humaine, en n’oubliant pas de livrer un message sur notre société : dans un monde de plus en plus surveillé, les êtres s’espionnent et cherchent à se contrôler dans une atmosphère dangereusement anxiogène. Un thème déjà traité plusieurs fois mais qui est toujours d’actualité, notamment aux USA. Le film parle aussi des individus entre deux âges, gagnés par la solitude et le manque d’affection, qui souhaitent donner un nouveau sens à leur vie - ici de manière tragiquement ridicule.

La force de cette oeuvre, outre le talent de mise en scène des Coen, réside dans ses acteurs qui livrent des prestations comiques de haut vol : Malkovich, parfait en looser colérique cocufié par sa femme psychorigide - excellente Tilda Swinton ; Clooney, hilarant en coureur de jupons ringard obnubilé par ses problèmes d’allergies alimentaires ; Pitt, surprenant en prof de fitness tout aussi crétin que sa coupe de cheveux est improbable ; Frances McDormand, succulente en femme délaissée prête à tout pour trouver l’amour. Ces magnifiques bras cassés se croisent grâce à des imbroglios farfelus, l’une des marques de fabrique des deux frangins tout comme leur science du comique de situation qui consiste - le plus souvent - à filmer au premier degré des détails et des circonstances d’une bêtise stratosphérique.

Evidemment, on peut reprocher à Burn after reading d’être un film qui n’apporte rien de nouveau à l’œuvre des Coen : on est constamment en terrain connu, les tics de réalisation et les gags à répétition sentant le déjà-vu. Mais ce métrage est si bien filmé, interprété et écrit - avec des dialogues à hurler de rire - qu’il est difficile de bouder son plaisir. Il confirme surtout que les frères sont en grande forme et qu’ils ont gagné en constance avec les années. On attend la suite avec impatience.

