Escrocs mais pas trop - Woody Allen - critique

Résumé : Ray Winkler (Woody Allen), cambrioleur à la petite semaine, tout juste sorti de prison, a pour projet le cambriolage d’une banque. Il décide de louer une boutique dans la même rue, et demande à sa femme Frenchy (Tracey Ullman) d’y vendre des cookies, sa spécialité, en guise de couverture. Il recrute une équipe de pieds nickelés pour creuser un tunnel depuis la boutique.

Critique : Woody Allen revenait ici à la comédie simple et directe, même si ici un peu moins loufoque, qui fit son succès au début de sa carrière de cinéaste.

Quand on sait que Ray était surnommé ironiquement "Le cerveau" par ses codétenus, tout est dit ! Creuser un tunnel n’est pas donné à tout le monde, surtout quand on tient le plan à l’envers et que l’on part vers la gauche, alors que l’on doit aller vers la droite, ou lorsqu’avec un marteau-piqueur on perce un tuyau d’eau que l’on est incapable de colmater. Mais, ce qui va marcher et n’était pas prévu, c’est que le "Sunset cookies" de Frenchy va attirer le chaland, et contre toute attente leur offrir la fortune.

La deuxième partie, toute aussi décalée, va voir évoluer le couple dans le monde des riches où il n’a pas plus sa place. Rien que leurs vêtements, probablement chers mais mal assortis, les dénoncent immédiatement par un mauvais goût qui pique les yeux.

Ray continue à faire des jeux de mots vaseux en tapant dans le dos de ses interlocuteurs chics qui n’en reviennent pas, et Frenchy, décidée à faire illusion, apprend les mots importants à l’aide d’un dictionnaire. Le seul problème est qu’elle n’a pas encore dépassé le A !

Si le cinéaste surprend peu comme interprète, on peut citer les excellentes prestations de Tracey Ullman, qui donne beaucoup de profondeur et de douceur à son personnage exubérant ; de Hugh Grant, charmeur et élégant, qui cache en fait un esprit maléfique et calculateur ; et d’Elaine May, belle-sœur totalement déjantée.

Un Woody Allen plus léger, qu’il faut prendre comme un divertissement sans conséquence, dont le seul message est que l’argent ne fait pas le bonheur ! Ce sera pourtant aux États-Unis son plus grand succès depuis longtemps.