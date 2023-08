Vicky Cristina Barcelona - Woody Allen - critique

Résumé : Deux amies américaines, Vicky (Rebecca Hall) et Cristina (Scarlett Johansson), arrivent en Espagne pour y passer leurs vacances. La première pour profiter des derniers moments de son célibat, et la seconde pour se remettre de son dernier échec amoureux.

Critique : Après trois films tournés en Grande-Bretagne, le cinéaste pose sa caméra en Espagne pour nous proposer un marivaudage quelque peu touristique, mais évidemment pas que ! Il fait se confronter deux Américaines que tout oppose, Vicky, la brune réfléchie et intellectuelle et Cristina, la blonde sensuelle et cyclothymique ; à un couple d’artistes espagnols, aussi volcanique que démonstratif jusqu’à l’auto-destruction, composé de Juan (Javier Bardem) et Maria-Elena (Penélope Cruz). C’est d’abord Juan, soi-disant séparé de Maria-Elena, que les Américaines vont croiser dans un restaurant de Barcelone. Celui-ci va ouvertement draguer les deux jeunes femmes qui, chacune à sa façon, va tomber sous le charme de ce séduisant peintre au bagout intarissable. Mais loin d’envoyer la simple carte postale que certains ont voulu voir, le cinéaste dissèque une nouvelle fois avec malice et humour les déboires des relations amoureuses et leurs inattendus rebondissements. Le récit va dévoiler les vraies personnalités des deux touristes, et nous faire découvrir que la plus aventureuse n’est pas forcément celle que l’on imaginait. Doté d’une très belle lumière due à l’Espagnol Javier Aguirresarobe, le film est esthétiquement soigné. Le quatuor de comédiens fonctionne à plein : Scarlett Johansson pour la troisième fois devant la caméra de Woody Allen, les Espagnols Javier Bardem (toujours juste) et Penélope Cruz dans un rôle "au parfum d’Almodóvar", et l’étonnante Rebecca Hall, à l’époque encore peu connue, qui tire brillamment son épingle du jeu. Le cinéaste américain reviendra ensuite au pays pour tourner Whatever Works, avant de repartir de nouveau pour l’Europe.